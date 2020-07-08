Дзюба о скандальном видео из раздевалки "Зенита": "Налаживали с Азмуном международные связи. Россия – Иран – 1:0"

Главным обсуждаемым эпизодом после чемпионства «Зенита» стали не красивые голы и потрясающие комбинации, а странный видеоролик из раздевалки, где игроки питерской команды праздновали только что завоеванные золотые медали. На нем Артем Дзюба имитировал половой акт с партнером по атаке Сердаром Азмуном.

Скандальное видео уже прокомментировали многие. Иногда не самым лучшим образом. Например, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сделал провокационное заявление. «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Напомним, что 19 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

В «Спартаке» тут же возмутились. «Наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю», — сказал владелец «Спартака» Леонид Федун изданию «Чемпионат». На этом скандал не затих. И «Спартак» обратился в Комитет по этике РФС с жалобой на высказывание гендиректора «Зенита».

Но мнение самих героев видео до поры до времени оставалось неизвестным. После матча «Зенита» со «Сочи», на котором состоялось награждение игроков питерской команды, Артем Дзюба все-таки ответил на этот вопрос. Видео с реакцией игрока разместил у себя на страничке в Твиттере комментатор «Матч-ТВ» Михаил Моссаковский

Артем Дзюба: Налаживали с Азмуном международные связи. Россия Иран 1:0 .

- Что это было в раздевалке? – спросили у форварда, который известен своим юмором.

- Налаживали международные связи. Россия – Иран – 1:0, - отреагировал нападающий и быстро скрылся под трибунами.

Но возможно очередная шутка капитана сборной России Артема Дзюбы будет не понята теперь Ираном, и получится международный скандал.

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