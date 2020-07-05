В «Спартаке» опять грядет революция: гендиректор Цорн в шаге от отставки, главный тренер Тедеско под вопросом

В «Спартаке» разочарованы результатами после рестарта Премьер-лиги. В субботу красно-белые уступили «Тамбову» - 2:3. Таким образом, после выхода чемпионата России с карантина команда Доменико Тедеско набрала всего 4 очка в 4 матчах. Как утверждают источники, близкие к клубу, над генеральным директором клуба Томасом Цорном нависла угроза увольнения. Под вопросом и будущее главного тренера.

Тедеско психует

После второго подряд поражения Доменико Тедеско впрямую спросили:

- Чувствуете ли вы поддержку владельца клуба Леонида Федуна?

- Когда мы общаемся с владельцем клуба или с гендиректором, это остается между нами. Я же не спрашиваю, о чем вы говорите по утрам со своей женой, - резко ответил главный тренер «Спартака». И слухи о том, что положение Тедеско шаткое, стали еще устойчивее.

Результаты действительно удручают. За последние недели с трудом был обыгран «Арсенал», затем последовала нулевая ничья с «Уфой», а потом случились два поражения – в принципиальном дерби с ЦСКА и в матче против одного из аутсайдеров лиги «Тамбова». Сейчас «Спартак» отстает от идущего 5-м ЦСКА на 11 очков, и делит 6-8 места с «Динамо» и «Уфой», сыграв на матч больше. А это значит, что самый реальный шанс спасти сезон – взять Кубок России. Красно-белые дошли в нем уже до полуфинала. Там они 19 июля должны встретится с «Зенитом». Судя по всему, от этого матча и зависит будущее генерального директора Томаса Цорна, а может быть и главного тренера команды.

Какие вопросы к Цорну

Томас Цорн пришел в «Спартак» в мае 2019 года. Его задачей было «почистить» состав от дорогих игроков, взять им на замену более мотивированных исполнителей. Именно новый гендиректор собирал этот состав. Например, год назад за 18 млн евро был приобретен Гус Тиль, и этот трансфер стал самым крупным в истории «Спартака». В прошедшем матче с «Тамбовом» самый дорогой игрок красно-белых сделал всего три касания.

Кроме того, при Цорне «Спартак» покупал Алекса Крала (12 млн), Мирзова (4 млн), Ларссона (4 млн), Понсе (3 млн) и Соболева. Так же был взят в аренду Андреас Шюррле. Стоимость Крала эксперты посчитали завышенной, трансфер Мирзова – провальным, а Шюррле так и не смог выйти на высокий уровень. Ларрсон и Понсе тоже сложно считать блестящими приобретениями. Но самое главное, что «Спартак» так и не купил опорного полузащитника оборонительного плана. За это команда и расплачивается матч за матчем. При этом Цорна в последнее время попрекают очень высокой суммой контракта.

Томас Цорн пришел в «Спартак» в мае 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие вопросы к Тедеско

Но самый главный ход Цорн сделал, пригласив на пост главного тренера Доменико Тедеско. Немецкий тренер с зарплатой 1,5 млн евро в год, пока не впечатляет. И вроде бы тренерский штаб ищет новые варианты усиления игры. Например, в том же матче с «Тамбовом» защитник Жиго часто подключался к атакам. Но результаты говорят сами за себя.

Кроме того, у Тедеско случился конфликт с полузащитником Гулиевым. С тем самым игроком, который в разгар судебного разбирательства Кокорина и Мамаева сначала еда не сбил на пешеходном переходе прохожего, а потом избил его. Гулиев сейчас в дубле, и вряд ли вернется при Тедеско в состав. Значит проблемного игрока надо продавать и опять терять на этом миллионы.

Главный тренер Доминико ТедескоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда все решится

Впереди у «Спартака» несколько определяющих матчей: 8 июля с «Локомотивом», 11 июля с «Сочи», 15 июля с «Ахматом», где играет изгнанный из команды Глушаков. А затем тот самый полуфинал Кубка России с «Зенитом». Если не случится чего-то из ряда вон выходящего, вряд ли до встречи с питерской командой в «Спартаке» будут какие-то официальные оргвыводы. Но, похоже, что этот матч станет определяющим.

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