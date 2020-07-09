Позиция чиновников: самый безопасный детский отдых – тот, которого нет

После трагедии на Сямозере вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец на совещании у Президента РФ привела такую цифру: за предыдущее лето вне лагерей погибло 1674 ребенка. Вдумайтесь: за три летних месяца 2015 года на неорганизованном отдыхе мы потеряли тысячу шестьсот семьдесят четыре детские жизни. Мой сын учится в обычном московском музыкальном колледже, где менее двухсот учеников. 1674 – это весь состав восьми таких колледжей. Всего за одни каникулы!

Дети, оставшись без присмотра взрослых, нередко тонут при купании, падают с недостроенных зданий, погибают от удара током при езде на крыше электричек и др. Немало их становится жертвами преступлений.

В лагерях, согласно статистике, погибает детей почти в сто раз меньше.

После трагедии в Карелии, когда на Сямозере разом утонули или умерли от переохлаждения 14 подростков, не было в стране, думаю, ни одного СМИ, которое бы не написало об этом. А ведь это была единственная массовая трагедия с детьми на отдыхе за все время существования Российской Федерации. И ее «авторы» - руководители парк-отеля «Сямозеро» - понесли наказание и еще не скоро выйдут на свободу.

Но в обществе был создан имидж детским лагерям почти как у концлагерей времен Второй Мировой войны. Родители стали бояться отправлять своих чад в них на отдых. Мне как-то одна мама написала: «Если ребенок останется дома, то это 100-процентная гарантия, что он останется жив». Увы, мама судит по своему и знакомых личному опыту. А федеральная статистика утверждает совсем иное: в лагерях детям гораздо безопаснее, чем дома. Любой здравомыслящий человек сделает очевидный вывод: надо всячески развивать организованный детский отдых. Вот это и будет борьба за безопасность детей. Тем более, что есть к чему стремиться: в советское время в лагерях летом отдыхало более половины всех детей (около 31 миллиона), причем 80% лагерей были загородными. По статистике прошлого года отдыхало существенно меньше половины (чуть больше 6 миллионов из 16,5 миллионов всех российских детей школьного возраста). Причем большинство – в городских лагерях (так называемых «лагерях дневного пребывания»), где отнюдь не происходит оздоровление детей, а лишь присмотр за ними.

Увы, наши депутаты Госдумы и чиновники думают - как бы помягче сказать? –«нестандартно». После карельской трагедии все бросились… регулировать детские лагеря. Повторю: не увеличивать их количество, не уменьшать количество оставшихся дома детей, а фактически уничтожать детский отдых. Разумеется, под благовидным предлогом борьбы за безопасность. И такое же повторяется в этом году. Особенно в этом преуспел Роспотребнадзор. Чтобы не быть голословным, приведу всего лишь несколько примеров.

3 июля 2020 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» № 16 от 30.06.2020 года, в котором содержится перечень правил, направленных на обеспечение безопасных условий пребывания детей в детских учреждениях. (Полный текст документа доступен по ссылке).

В п.3.3 Постановления отмечается, что в этом году ребята смогут отдохнуть только в тех детских лагерях, которые находятся в их регионах – в пределах субъекта Российской Федерации по месту фактического проживания, за исключением детей, проживающих в Арктической зоне РФ. Даже Международный детский центр «Артек» будет принимать только детей из Республики Крым и города-героя Севастополя. То есть в большинстве регионов РФ дети лишены возможности пребывания – и оздоровления! – у моря. С таким решением не согласен даже бывший руководитель Роспотребнадзора депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко. «Я категорически не согласен с этим необоснованным запретом, мне кажется, эта чрезмерная осторожность не оправдана», – отметил он.

Количество детей в группах, отрядах допускается не более 50% от проектной вместимости. Это было бы разумно, если бы одновременно ввели в строй еще столько же лагерей, сколько имеется в стране. Но «по щучьему велению» их создать невозможно. Таким образом, остаются в мечтах даже прошлогодние показатели детского отдыха. (Правда, чиновники для того, чтобы побольше детей побывало все-таки в лагерях, предложили сократить смены – вместо стандартных 3-недельных делать 2-недельные. Конечно, при этом детей в лагерях побывает больше, вот только продолжительность смен в 21 день была выбрана не просто так, а после многих исследований в советское время, которые установили, что при меньше продолжительности оздоровления у детей не происходит, это просто отдых.)

А палаточные лагеря Роспотребнадзор просто взял и чохом запретил, причем без каких-либо объяснений. В принципе, они от обычных «корпусных» лагерей отличаются только тем, что дети живут в палатках. То есть стены их жилищ – не деревянные или кирпичные, а матерчатые. Неужели короновирус проникает через такой материал? А капитальные стены ему препятствуют? Мне такие исследования неизвестны.

В прошлом году в стране работали 1375 палаточных лагерей, в которых отдохнули почти 200 тысяч детей. Куда они денутся в этом году?

Не поедет в любимый палаточный лагерь на Валдай и мой сын. Еще до начала лета, когда были опубликованы требования Роспотребнадзора к детским лагерям по соблюдению санитарных норм, администрация этого лагеря, как и ряда других, решила организованный отдых для детей в этом сезоне не проводить, поскольку частный лагерь не может работать в убыток. А выполнение требований Роспотребнадзора, по подсчетам, потребовало бы за лето дополнительные расходы в 3,5 миллиона рублей. Откуда их взять? Государство щедро, сотнями миллиардов, раздавало пострадавшим от короновируса отраслям экономики средства, устанавливало им всяческие льготы и скидки. А вот про сферу детского отдыха почему-то забыли… В результате, по мнению специалистов, количество работающих этим летом детских лагерей сократится на треть. И это в лучшем случае. Сколько их останется через год, неизвестно.

И напоследок – два факта.

Летом 2018 года Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что за два месяца, прошедшие с начала лета, в России утонуло более полутора сотен детей. С начала же летнего сезона этого года на водоемах в стране уже утонули 150 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ. То есть в этом году за 3 недели утонуло столько же детей, сколько два года назад за два месяца. Это и понятно: многие детские лагери сейчас закрыты, их контингент остался дома, где подвергается повышенной опасности. А впереди еще полтора самых активных месяца детского отдыха. Сейчас уже речь не идет о здоровье детей (хотя ныне только один выпускник школы заканчивает ее без хронических заболеваний, скоро в армию будем гастарбайтеров набирать). Вопрос в физическом выживании наших детей.