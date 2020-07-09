Прививки от коронавируса будут добровольными: как в России пройдет вакцинация

Эксперты прогнозируют, что с большой вероятностью осенью нас может накрыть вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом же предупредил в одном из недавних выступлений президент Владимир Путин.

Поэтому и врачи, и большинство пациентов с нетерпением ждут появления вакцины — чтобы от коронавируса можно было сделать прививку, как и от гриппа. «Мы видим, что сегодня интерес к вакцине (против коронавируса. - Ред.) достаточно высок, число ее сторонников увеличилось», - рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе «Вести» на канале «Россия-1».

В то же время заставлять сделать прививку от «короны» жителей нашей страны никто не будет, пообещал глава Минздрава. Вакцинация дело добровольное, «в любом случае идет только с согласия самого гражданина», подчеркнул Мурашко. Министр напомнил, что в России есть 17 перспективных прототипов вакцин, над которыми ведется углубленная работа. Некоторые разработчики уверяют, что начать делать прививки можно будет уже до конца этого года. В первую очередь предлагается вакцинировать медперсонал, который находится группе повышенного риска.

Юристы напоминают, что, хоть принудительная вакцинация по закону сейчас и не допускается, в случае официального объявления эпидемии «отказников» могут ждать некоторые ограничения. В частности, непривитым от инфекции детям и молодежи может быть временно отказано в посещении детсадов, школ и вузов (хотя, при неблагоприятной эпидобстановке, скорее всего, они и так будут переведены на дистанционный режим). Взрослых могут отстранить от работы, если ее выполнение связано с высоким риском заражения (все ограничения прописаны в статье 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разработчики вакцин против коронавируса столкнулись с тревожным явлением. Об этом рассказал замдиректора отдела вакцин Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Константин Чумаков. По его словам, оказалось, что часть антител, возникающих в организме, не то, что не защищает от коронавирусной инфекции, а даже может усилить болезнь. Научным языком это называется «антителозависимое усиление». Технологически есть способы избежать такого опасного эффекта, поэтому очень важно проявлять повышенное внимание к разработке и тестированию вакцин, подчеркнул ученый.