Уйдет ли доллар ниже 70 рублей и что будет с курсами валют в ближайшие месяцы

Российская валюта укрепляется третий день подряд. За доллар дают чуть больше 70,5 рубля, а за евро – меньше 80 рублей. И это несмотря на негативные прогнозы, которые давали многие эксперты. Что случилось? И чего ждать в будущем?

На курс валют, как известно, влияет несколько факторов. Они создают баланс спроса и предложения на валютном рынке. И тем самым формируют биржевую стоимость рубля по отношению к доллару и евро. Вот какие особенно сильно сработали сейчас.

Во-первых, относительно высокая цена на нефть. При 43 долларах за баррель наш бюджет умеренно дефицитный. Расходы хоть и превышают доходы, но ненамного. Как говорится, неприятно, но терпимо. Поэтому ЦБ сократил закупки валюты на рынке, то есть уменьшил продажи резервов ради покрытия дефицита бюджета.

Во-вторых, сыграл свою роль успешный аукцион Минфина. Ведомство разместило среди инвесторов гособлигации на 65 млрд рублей. Причем спрос превысил предложение в четыре раза. Это оказало поддержку рублю, несмотря на рекордно низкую ключевую ставку – всего 4,5% годовых.

В-третьих, в мире растут опасения насчет возможной девальвации… доллара. Огромная денежная накачка со стороны Федеральной резервной системы США не может не отразиться на курсе главной мировой валюты. Некоторые западные эксперты недавно даже предсказывали, что курс доллара может упасть на 35% . Но пока это лишь прогнозы отдельных экспертов. Большинство инвесторов по всему миру продолжают верить в доллар.

Как считает Дмитрий Полевой, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций, в ближайшее время нас может ждать очередной этап ослабления рубля. На это будут влиять другие факторы. Среди них: сокращение валютной выручки экспортеров из-за пандемии и снижение дивидендов российских компаний. Кроме того, рубль традиционно слабеет в третьем квартале. А если ключевая ставка ЦБ опустится еще ниже, часть иностранных инвесторов захотят зафиксировать прибыль. И это дополнительно ударит по нашей валюте.

По мнению большинства экспертов, в ближайшие месяцы курс будет колебаться в диапазоне 70 – 75 рублей за доллар и 80 – 85 рублей за евро.