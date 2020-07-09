Владимир Путин - Элле Памфиловой: Спасибо вам и вашим коллегам по всей стране - за безопасность избирателей

...Отработав три рабочих дня в Кремле, в четверг, 9 июля, Владимир Путин остался в своей резиденции в Ново-Огареве. Но и здесь график выдался довольно напряжённым: встречи, звонки...

Ближе к полудню приехала Элла Памфилова - Президент ее уже ждал, и она, не задерживаясь ни минуты в приёмной, сразу же проследовала в кабинет.

Как всегда - элегантно одетая - Памфилова первой поздоровалась с президентом. Он в ответ улыбнулся.

- Мы обычно после проведения избирательных кампаний с вами встречались лично, - напомнил о традиции Путин. - Сейчас ситуация немножко другая (речь - об эпидемии, которая ещё полностью не закончилась. - А.Г.). Но все-таки с вами не переговорить было бы совсем неправильно...

Эла Александровна кивнула.

- ...И дело не только в том, - продолжал президент, - что вы лично очень многое сделали для того, чтобы организовать работу избирательных участков в центре и на местах, чтобы 1 июля 2020 года была проведена кампания по организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Но - вместе с вами работала огромная армия членов избирательных комиссий: и Центральной избирательной комиссии, и на местах...

После этого президент (а он, как обычно, - 1 июля голосовал на участке - приехал, как все, с паспортом), поделился своими личными наблюдениями:

- В этом году ситуация была особенной, и конечно, я внимательно смотрел за тем, как организована была работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически было все организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений?

Памфилова не спешила с докладом, который привезла с собой - слушала молча.

- Во всяком случае, наблюдатели об этом говорят и представители СМИ тоже...

Президент (видимо, специально) повторил этот тезис дважды - дабы подчеркнуть саму мысль - очень важную, на его взгляд...

...И с ними нужно было выстроить соответствующим образом работу: с представителями СМИ, с наблюдателями.

Это вообще колоссальный объем. При всём при том, что были приняты все меры, связанные с обеспечением безопасности, социальной дистанции и так далее, всё-таки члены избирательных комиссий работали напрямую с людьми, и в этом смысле они тоже здоровьем своим, можно сказать, рисковали.

Уже только после этого Путин перешёл к результатам - не политическим, как он сам заметил, а результаты эти - чисто технические:

- ...Эпидемиологические, если можно так сказать, употребить в данном случае такое выражение, – говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально. И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение...

Президент только искоса проглядывал в тезисы - чтобы ничего не пропустить из того, что собирался сказать Российскому Центризбиркому...

- Поэтому я хочу поблагодарить и вас, Элла Александровна, и, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех ваших коллег по всей стране. Хочу выразить слова благодарности, сказать большое спасибо и от себя, и, конечно, от тех людей, которые принимали участие в голосовании. Потому что очень много вами и вашими коллегами было сделано для того, чтобы обеспечить их безопасность, и у вас это всё получилось...

Ну, а тезис - про демократичность голосования - Путин припас напоследок - видимо, потому, что он вытекал из всего уже сказанного - причём, не только в этот день

- А что касается обеспечения демократических процедур, это тоже было сделано на самом высоком уровне, и хочу вас тоже за это поблагодарить. Большое вам спасибо.

...Памфилова, которая выглядела взволнованной, потому что многое пережила за эти дни и недели - поблагодарила главу государства тихо, почти шепотом...

- Элла Александровна, - сказал Путин, - теперь надо готовиться к сентябрю, к сентябрьским выборам, общероссийским.

- Уже вовсю готовимся. - сразу же настроилась на завтрашний день Памфилова. - У нас очень много – почти 8700 разного рода кампаний (избирательных. - А.Г.) разного уровня – будет проходить в 83 регионах. Все необходимые меры уже приняты... После того как прошло общероссийское голосование, социологическими службами было проведено исследование, опросили людей. Оказалось, что им очень понравились те процедуры, которые мы предложили. Мы сейчас продумываем с учетом того, что все-таки хоть и гораздо лучше стало, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Конечно, не семь дней, это не реально, но рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, а два или три дня. Обсудим, посмотрим еще какие-то меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают дополнительные возможности людям проголосовать...