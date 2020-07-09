Юбилейный выпуск Академии Никиты Михалкова получил дипломы

Пятый, юбилейный, учебный год закончился в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Дипломы выданы двадцати четырем слушателям актерской, режиссерской и продюсерской мастерских, которые в течение года проходили интенсивный курс повышения профессиональной квалификации.

Как и во всех учебных заведениях, в этом учебном году из-за пандемии программа частично была переведена в онлайн-формат. Более 150 мастеров провели мастер-классы и творческие встречи в зуме. Студенты-актеры репетировали на удаленке, режиссеры и продюсеры перенесли съемки дипломов в онлайн-среду.

Но коронавирус не смог помешать работе. Например, впервые за историю существования Академии студенты режиссерской мастерской сняли полнометражный художественный фильм!

Многие знают, что визитной карточкой актеров-выпускников Академии стали спектакли "Метаморфозы", цикл спектаклей по рассказам Бунина и Чехова. Нынешний курс успел подготовить очередной, шестой выпуск "Метаморфоз". Как отметил режиссер, посмотреть спектакль зрители смогут осенью, в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, где и состоится масштабный открытый показ.

Несмотря на, в целом, удачное окончание года, режиссер подчеркнул, что онлайн-формат - далеко не самый лучший вариант обучения:

"Можно послушать лекцию или обсудить что-то онлайн, но репетировать, обмениваться энергией, смотреть друг другу в глаза без экрана компьютера или планшета, непосредственно общаться друг с другом очень важно и ценно. Это то, чем мы и занимаемся в нашей Академии, основываясь на Станиславском, Михаиле Чехове, Питере Бруке, Вахтангове и Дюллене".

Как подчеркнул Михалков, прием заявок на новый курс Академии уже открыт, продлится до 4 сентября и "конкурс огромен". Подать онлайн-заявку можно на официальном сайте Академии. Вступительные испытания начнутся уже 11 сентября.

Планы на новый учебный год обширны и амбициозны. Уже осенью запланировано проведение Фестиваля одного дня 2020 в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Казани. Продолжится работа киноклуба Академии Н.С. Михалкова, в рамках которого с 15 по 18 октября к юбилею ректора Академии запланирована ретроспектива фильмов Никиты Михалкова в кинотеатре «Иллюзион».

Информационная справка

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, несколько лет проходившей в Москве. За пять лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков.