В Пермском крае выпустили в реку более 9 тысяч мальков стерляди

В реку Каму выпустили 9,2 тысяч мальков осетровых. Акция была реализована региональным оператором ООО «НОВОГОР-Прикамье» в рамках мероприятий по компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, нанесённого при реализации проекта по строительству коллектора.

Ведь прокладка трубопровода через акватории и водоохранные зоны рек влечет причинение вреда и изменение среды обитания водных биоресурсов. Было подсчитано, что для компенсации ущерба требуется около 9 тысяч мальков стерляди, а в случае превышения ёмкости водохранилища в качестве альтернативы – молоди щуки либо судака. Остановились, на первом варианте.

В реку Каму выпустили 9,2 тысяч мальков осетровых. Фото: «НОВОГОР-Прикамье»

Немаловажным являлся и выбор место выпуска рыбы, который определяли ихтиологи. Предпочтительным местом обитания подрастающего поколения осетровых ученые определили Воткинское водохранилище, в котором больше сохранилась естественная популяция стерляди, чем в Камском.

Поэтому мальков, выращенных до возраста в 3-4 месяца в цехе воспроизводства рыбы «Пермской ГРЭС», увезли за 200 км от и выпустили ниже Перми. Для транспортировки использовали специальную живорыбную емкость – большой куб с автоматической подачей кислорода, чтобы молодь не задохнулась, и охлаждением воды до комфортной для стерляди температуры.

Отметим, что до периода нереста должно пройти, как минимум, пять лет. Стерлядь занесена в Красную книгу России и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, как «уязвимый вид». Вылов в России запрещен во всем Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. Процесс восстановления популяции стерляди в Каме идет с 2008 года, но когда рыбакам попадаются взрослые особи, они должны их отпускать.