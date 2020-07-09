Госдума нашла для страны 7 млрд рублей в год

Депутаты в первом чтении отменили устаревшее правило, по которому запрещалось размещать склады агрохимикатов ближе, чем на 500 метров от берега — это позволит активнее развивать российские порты.

НАШИ УДОБРЕНИЯ ПОКУПАЮТ ФЕРМЕРЫ ВСЕГО МИРА

В структуре российского экспорта минеральные удобрения — одно из самых важных направлений. В них нуждаются сельхозпроизводители всего мира, поскольку это по сути витамины для растений — они помогают им расти, повышают их иммунитет — способность сопротивляться неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Ещё с советских времен мы завоевали прочное место на этом рынке, но так исторически сложилось, что главные порты, откуда наши минеральные удобрения отправлялись фермерам всего мира, находились в союзных республиках. Поэтому после распада СССР приходилось пользоваться услугами портовиков стран Балтии, которые стали уже заграницей. Деньги, которые могли оставаться у нас, уходили в бывшие республики.

И только в 2000-х годах Россия начала активно строить собственные морские терминалы — в Мурманске, Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Туапсе и Находке.

КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

Однако бурное строительство внезапно оборвалось — в 2013 году, очевидно, из самых благих побуждений под давлением защитников окружающей среды был принят закон, на корню подрубивший экспорт ценного продукта. В Водный кодекс была введена норма о том, что склады агрохимикатов могут располагаться не ближе чем на 500 м от берега моря. По сути это приводило к тому, что склад выводился за пределы порта — потому что их границы не простираются так глубоко в береговую зону. А за портом — как правило, все застроено, обустраивать новые хранилища, чтобы они не нарушали Водный кодекс, оказалось попросту негде.

И снова пришлось нам отсылать свои грузы в морские порты сопредельных стран, чтобы через них отправлять товар на экспорт. Только за 3 последних года страна потеряла на этом более миллиарда долларов!

Но самое смешное и нелепое — в том, что нигде в мире не действует подобная норма об удалённости склада от порта. Во многих, даже крупных, портах она и ста метров не достигает (см. таблицу).

АГРОХИМИКИ ДОЖДАЛИСЬ ПОМОЩИ

Сейчас производство минеральных удобрений активно развивается. Модернизируются существующие производства, строятся новые. Поставлена задача увеличить до 2024 года объём несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд, в частности химической промышленности – до $34 млрд. Один из самых громких проектов – новый завод компании «ЕвроХим» в Кингисеппе Ленинградской области, его стоимость оценивается в 1 миллиард долларов.

Однако часть средств от экспорта Россия продолжает терять – отгружать минеральные удобрения производители могут лишь через порты сопредельных стран, например, Балтии. Так, например, сейчас делают «ФосАгро», «ЕвроХим» и «УралХим».

Президент страны ещё в 2018 г. увидел всю нелепость ситуации и в одном из знаменитых майских указов поставил задачу переориентировать российские внешнеторговые грузы с заграничных портов к родным берегам.

И вот вчера лед тронулся. Депутаты в первом чтении приняли законопроект об отмене нормы о 500-метровой запретной зоне. Отрадная новость, тем более, что «Комсомолка» уже писала об этой проблеме.

С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА ПООБЕЩАЛИ НЕ ТЯНУТЬ

Окончательное оформление законопроекта в полновесный закон, очевидно, не заставит себя ждать.

- Сбор предложений по доработке законопроекта ко второму чтению будет идти в ускоренном режиме, при этом уже сейчас понятно, какие поправки будут внесены, - сказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв. - Мы говорим только о морских портах, где не нарушается прибрежная водоохранная зона. Мы считаем, что такие проекты есть сегодня, их должно утвердить правительство.

По его словам, комитет готов предоставить законопроект ко второму чтению уже на следующей неделе, чтобы он был принят до ухода депутатов на каникулы.

- И дальше мы начнем контролировать, прекратятся ли грузы возиться в Прибалтику, — предупредил депутат.

ЧТО НАМ ЭТО ДАСТ?

Прежде всего, мы вернем своё — выполним работу, которую сами способны делать, и не будем платить за неё «чужому дяде».

- Экономику надо защищать своей страны. А когда через наши регионы поезда идут к ним, и там всё это остается, это не по-государственному. Поэтому пускай у нас будут терминалы в Псковской области, в Ленинградской области, в других регионах, - эмоционально высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин и подытожил: - Мы с вами сейчас, принимая этот закон, фактически для экономики находим 100 млн долларов, почти 7 млрд рублей в год.

При этом председатель Госдумы пообещал, что строительство новых терминалов и работа действующих должна соответствовать необходимым экологическим требованиям.

- Помимо 100 миллионов долларов, это же ещё и какое количество новых рабочих мест! - поддержал депутат Госдумы председатель Соцпрофа Сергей Вострецов. - Для Ленинградской области это очень важно, особенно, когда сейчас обостряется ситуация с безработицей.

ЭКОЛОГИЯ НЕ ПОСТРАДАЕТ

Многих беспокоит, не нанесёт ли отмена охранной зоны вред окружающей среде. Ситуацию прояснил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов.

- Хочу обратить ваше внимание, что к агрохимикатам, в соответствии с федеральным законом номер 109, относятся только минеральные удобрения, мелиоранты и регуляторы роста растений, и не относятся химические средства защиты растений и другие ядохимикаты, - растолковал он.

Но самое смешное и нелепое то, что нигде в мире не действует подобная норма об удалённости склада от порта. Во многих, даже крупных, портах она и ста метров не достигает: например, в Антверпене расстояние от моря до склада агрохимикатов – 60 метров, в Роттердаме – 50, в Амстердаме и Таллине – 30, а в Риге и вовсе 25 метров!