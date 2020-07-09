2020-07-09T19:28:58+03:00
В мире

Бывший "Борат" Саша Барон Коэн разыграл личного адвоката Трампа: предстал перед ним в розовом бикини

Рудольф Джулиани не оценил выходку скандального комика - и вызвал полицию
Николай ГЕРАСИМОВ
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Саша Барон Коэн, всем памятный по образу «казахского журналиста» Бората продолжает устраивать шокирующие выходкиСаша Барон Коэн, всем памятный по образу «казахского журналиста» Бората продолжает устраивать шокирующие выходкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский комик Саша Барон Коэн, всем памятный по образу «казахского журналиста» Бората (а некоторым еще и по образам рэпера Али Джи и экстравагантного гея Брюно) продолжает устраивать шокирующие выходки. Только что он разыграл Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и нынешнего персонального адвоката Дональда Трампа.

Джулиани получил приглашение на интервью в манхэттенский Mark Hotel. Ему даже предложили за интервью деньги - Джулиани предупредил что если ему заплатят, весь гонорар будет перечислен в благотворительный фонд.

Он решил, что ему будут задавать вопросы о реакции администрации Трампа на пандемию COVID-19. Поначалу все так и было: Джулиани уселся перед камерой, перед ним расположилась женщина, началось интервью. Но внезапно…

«Вбежал этот парень, на котором был безумный розовый наряд трансгендера» - делится ошеломленный Джулиани с журналистами из Page Six. - «Это было розовое бикини, с кружевами, а поверх - прозрачный сетчатый топ. Выглядело абсурдно. У него была борода, ноги были голые - я бы сказал, он не был дико привлекателен».

Джулиани не опознал знаменитого комика (да и кто бы так сразу опознал!) «Этот персонаж влетел с криками и воплями, я подумал, что это какая-то афера, так что тут же позвонил в полицию. Он после этого убежал».

Как пишет Page Six, потом очевидцы наблюдали, как охальник, закутанный в банный халат, вылетел из дверей роскошного отеля и понесся куда-то прочь.

Джулиани же вскоре догадался, с кем столкнулся. «Я подумал обо всех людях, которых он раньше сумел одурачить - и был рад, что меня ему не удалось поймать на крючок!» А вообще бывший мэр Нью-Йорка даже является поклонником Барона Коэна, и, в частности, «Бората». В интервью Page Six он процитировал одну из фраз «казахского журналиста», имитируя его акцент: «Это моя сестра, Она - проститутка номер четыре в Казахстане!». «Я смотрел фильм, это было очень смешно».

Барон Коэн уже какое-то время готовит фильм, направленный против Дональда Трампа в частности и американских правых в целом. На прошлой неделе он пробрался на собрание одной правой организации в Вашингтоне под видом кантри-певца, залез на сцену и начал исполнять свои композиции, предлагая залу петь вместе. «Что мы сделаем с Обамой? Заразим его уханьским гриппом». Еще он в песнях предлагал «поджарить китайский народ ядерной бомбой, как во Вторую Мировую». Некоторые подпевали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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