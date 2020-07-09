12 июля в России может появиться новый чемпион UFC после Хабиба. Петр Ян сказал, как будет драться с Жозе Алдо

27-летний россиянин Петр Ян рано утром 12 июля в Абу-Даби проведет бой за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. У России может появиться второй в истории обладатель заветного пояса в главном промоушене мира по смешанным единоборствам. Ян - фаворит поединка против бразильца Альдо, его шансы на успех оцениваются в два раза выше соперника.

Русская пресс-служба UFC выложила интервью со спортсменом, который после тренировочных сборов готов дать бой бразильцу Жозе Альдо.

- Недавно у тебя родился второй сын. Поделись впечатлениями.

- Это очень круто, скажу я вам. Важно понимать ответственность. Детей можно сделать 10 и 15. Но сохранить семью, вырастить детей - это большой труд и большая работа. Надеюсь, что смогу это сделать.

archangl_michael Пожелание удачи Петру Яну от напарников по команде

petr_yan Забрал своих домой Скоро полетим на Родину took his home #семья #

- Тебе это придает дополнительную мотивацию?

- Когда я начал заниматься всем этим профессионально, то семья меня в большей степени ограждала от чего-то лишнего. Я понимал, что нужно работать, тренироваться, ты теперь не один. Тебе нужно заботиться о семье, содержать семью, чтобы было жилье, еда на завтра. И я это все осознавал и работал в этом направлении.

petr_yan Тренировка Петра Яна

- Расскажи, как ты добирался до Абу-Даби?

- Мы с командой с Пхукета летели до Бангкока, там у нас была пересадка. И уже с Бангкока мы летели прямым рейсом до Абу-Даби. Ну вроде это был как бы грузовой самолет, но там был отличный бизнес-класс. Мы летели так, было комфортно, было питание, все на высшем уровне.

petr_yan Момент тренировки Петра Яна

- Насколько эта подготовка была непривычной для тебя?

- Ну да, эта подготовка была особенной. Около двух месяцев я точно тренировался практически в домашних условиях. Дома мы соорудили зал, и поначалу тренировался один. Но потом начали подтягиваться ребята и мы начали тренироваться вместе. Но в целом я доволен и рад, что нахожусь здесь. Рад, что есть такой шанс и такая возможность подраться за чемпионский пояс, заявить о себе. Для меня это огромная мотивация и цель.

- Что ты думаешь о Жозе Алдо в легчайшем весе?

- Первый его дебютный поединок в этой весовой категории показал, что он победил фаворита Марлона Мораеса. Он уложился в вес, чувствовал себя хорошо в этом поединке. Но я не Мораес и у меня другой стиль ведения боя, я опаснее того же Мораеса. Мой план? Я Жозе Алдо как спортсмена уважаю, но в день боя у нас будет драка и я надеюсь, что выиграю поединок. План - досрочно выиграть бой, не доводить до судейского решения. Потому что я знаю, что Алдо - это большое имя, он известен, и UFC на нем акцентирует внимание. Нужно побеждать уверенно, чтобы заявлять о себе, забирать пояс.

archangl_michael Обращение Петра Яна к болельщикам

- На тебя не давит тот факт, что тебя многие считают фаворитом?

- Знаете, я вот долгое время смотрел бои Алдо. Это нереально жесткий соперник, разносторонний, универсальный. И это приятно, что люди считают, что я могу составить ему конкуренцию. Конечно, я бы не сказал, что являюсь фаворитом в этом поединке. Думаю, что шансы на победу есть у каждого. Но я настраиваю себя перед каждый поединком так: "Если ты сейчас не победишь этого соперника, то вообще о чем ты можешь думать и мечтать о каком-то поясе?". У меня мысли в день боя будут только такие: "Если в день боя я его не сломаю и не нокаутирую, то значит зачем я здесь?". Правильно? Моя мысль в день боя только одна - сломать соперника. А в день боя мы посмотрим, смогу ли я это реализовать