Что пишут чешские СМИ о «деле Сафронова»? Почти ничего

За сутки дело арестованного экс-журналиста Ивана Сафронова получило новый поворот: по одной из версий, он мог передавать российские военные секреты чешской разведке. Казалось бы, в самОй Праге эта новость должна быть на первых полосах. Однако мы изучили крупнейшие чешские издания — и с удивлением обнаружили… вернее, почти ничего НЕ обнаружили.

Впрочем, смотрите сами.

Газета «Блеск»: заметных публикаций не найдено. Ладно, это таблоид (жёлтое издание с упором на светскую жизнь), идём дальше.

«Лидове Новины»: Единственная новость из России на главной странице — об аресте хабаровского губернатора Сергея Фургала.

«Хало Новины»: заметных публикаций не найдено.

«Хосподарске Новины»: Краткая заметка с таким же кратким комментарием от премьер-министра Андрея Бабиша: «Чешско-российские отношения не являются идеальными, именно поэтому мы вместе согласились на старт чешско-российских консультаций».

«Деник»: заметных публикаций не найдено.

«Тыдень»: небольшая заметка (не на первой полосе) — просто перепечатка сообщений российских СМИ. Версия о «шпионаже Сафронова в пользу Чехии» упомянута буквально в паре строк и никак не прокомментирована.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

— Если вы вспомните аналогичный шпионский скандал двухлетней давности с «делом Скрипалей» и обнаруженными потом «отравителями» (анекдотичные «российские агенты Петров и Боширов»), то в России те английские события и обвинения в наш адрес вызвали громкую реакцию. Одни СМИ строили целые теории, опровергая домыслы британцев, другие, наоборот, проводили столь же шумные расследования в поддержку точки зрения Лондона. Равнодушным не остался никто. А нынешнее, словно по команде, молчание чешских чиновников и газет вызывает вопросы. Или им всё это настолько не интересно — или кем-то дана команда: поменьше шумихи. Что в любом случае подозрительно, — полагает политолог Михаил Фрибен.

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