Общая беда всех сплотила

Волонтеры развозили продукты на автомобилях премиум-класса, предоставленных предпринимателями. Медиков кормили повара элитных ресторанов, между сменами они жили в пятизвездочных гостиницах, а защитные костюмы для них шили известнейшие модельные дома. Оказавшиеся на самоизоляции пенсионеры получали продовольственные наборы с деликатесами, которых раньше и не пробовали. Все население страны наслаждалось концертами звезд шоу-бизнеса - бесплатно и в прямом эфире.

В марте на одном из сайтов начали вести «дневник жертвователей» - список фирм и компаний, решивших по мере сил помочь сидящим в самоизоляции и борющимся с заразой. Реестр разрастался стремительно: предприниматели, внесшие вклад в борьбу с коронавирусом, исчислялись тысячами - миллиарды рублей, сотни эксклюзивных идей. И это только те, кто захотел рассказать о своих деяниях и призвать других последовать их примеру. При этом взявшиеся вести учет бескорыстной помощи в графе «от кого» чаще всего использовали формулу «от неизвестного жертвователя». Один из таких неизвестных жертвователей-передовиков внес в общую копилку 92 миллиона рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Портал мывместе2020.рф по состоянию на 8 июля сообщает, что:

3 450 646 - количество получивших помощь.

1 800 859 236 рублей пожертвований поступило на сайт. Подавляющее большинство - от юридических лиц, то есть бизнесменов.

4,1 млрд рублей потратили российские деловые люди на борьбу с COVID-19 (не считая вложений в безопасность своих компаний).

БРЕНД И ТРЕНД

«Святой источник»

• 120 тонн воды доставлено врачам и волонтерам более 30 больниц.

TikTok

• 25 млн рублей перевела соцсеть Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» на закупку средств защиты для врачей и медицинских препаратов.

Playrix

• Разработчик игр направил 100 млн рублей на борьбу с пандемией в регионах, где есть его офисы.

L’Oreal

• Компания запустила производство санитайзеров в Калужской области. Их на безвозмездной основе направили в больницы региона.

Purina

• Компания предоставила свыше 33 тонн кормов для российских собак и кошек.

«Джонсон & Джонсон»

• Компания передала продукцию на 40 миллионов рублей для медицинских работников 15 больниц и 48 поликлиник Москвы и более чем 20 больницам в Санкт-Петербурге.

PepsiCo Россия

• В 17 регионов страны передано продуктов на 600 000 долларов США. Наборы направлялись многодетным семьям, инвалидам и пожилым.

«Южуралзолото»

• Группа компаний выделила 85 млн рублей на меры по обеспечению социальной поддержки в регионах своего присутствия.

Сергей ШНУРОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТАК И СКАЗАЛ

Музыкант, бизнесмен и политик Сергей ШНУРОВ, подаривший Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге 15 000 медицинских масок и 1000 респираторов:

«Всем, у кого есть хоть немного свободных средств, рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете мы помогаем себе. Если кого-то не устраивает, как я трачу свое время и деньги, не утруждайте себя сообщать мне об этом, можете тратить свои».