Общая беда всех сплотила
Волонтеры развозили продукты на автомобилях премиум-класса, предоставленных предпринимателями. Медиков кормили повара элитных ресторанов, между сменами они жили в пятизвездочных гостиницах, а защитные костюмы для них шили известнейшие модельные дома. Оказавшиеся на самоизоляции пенсионеры получали продовольственные наборы с деликатесами, которых раньше и не пробовали. Все население страны наслаждалось концертами звезд шоу-бизнеса - бесплатно и в прямом эфире.
В марте на одном из сайтов начали вести «дневник жертвователей» - список фирм и компаний, решивших по мере сил помочь сидящим в самоизоляции и борющимся с заразой. Реестр разрастался стремительно: предприниматели, внесшие вклад в борьбу с коронавирусом, исчислялись тысячами - миллиарды рублей, сотни эксклюзивных идей. И это только те, кто захотел рассказать о своих деяниях и призвать других последовать их примеру. При этом взявшиеся вести учет бескорыстной помощи в графе «от кого» чаще всего использовали формулу «от неизвестного жертвователя». Один из таких неизвестных жертвователей-передовиков внес в общую копилку 92 миллиона рублей.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Портал мывместе2020.рф по состоянию на 8 июля сообщает, что:
3 450 646 - количество получивших помощь.
1 800 859 236 рублей пожертвований поступило на сайт. Подавляющее большинство - от юридических лиц, то есть бизнесменов.
4,1 млрд рублей потратили российские деловые люди на борьбу с COVID-19 (не считая вложений в безопасность своих компаний).
БРЕНД И ТРЕНД
«Святой источник»
• 120 тонн воды доставлено врачам и волонтерам более 30 больниц.
TikTok
• 25 млн рублей перевела соцсеть Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» на закупку средств защиты для врачей и медицинских препаратов.
Playrix
• Разработчик игр направил 100 млн рублей на борьбу с пандемией в регионах, где есть его офисы.
L’Oreal
• Компания запустила производство санитайзеров в Калужской области. Их на безвозмездной основе направили в больницы региона.
Purina
• Компания предоставила свыше 33 тонн кормов для российских собак и кошек.
«Джонсон & Джонсон»
• Компания передала продукцию на 40 миллионов рублей для медицинских работников 15 больниц и 48 поликлиник Москвы и более чем 20 больницам в Санкт-Петербурге.
PepsiCo Россия
• В 17 регионов страны передано продуктов на 600 000 долларов США. Наборы направлялись многодетным семьям, инвалидам и пожилым.
«Южуралзолото»
• Группа компаний выделила 85 млн рублей на меры по обеспечению социальной поддержки в регионах своего присутствия.
Сергей ШНУРОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ТАК И СКАЗАЛ
Музыкант, бизнесмен и политик Сергей ШНУРОВ, подаривший Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге 15 000 медицинских масок и 1000 респираторов:
«Всем, у кого есть хоть немного свободных средств, рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете мы помогаем себе. Если кого-то не устраивает, как я трачу свое время и деньги, не утруждайте себя сообщать мне об этом, можете тратить свои».