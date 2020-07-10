Вирус доброту не поражает

Руководство ТМК в период пандемии действовало быстро и эффективно, с широкой географией охвата. С первых же дней в компании приняли все меры по обеспечению безопасности сотрудников, наладили работу в экстремальных условиях и начали оказывать помощь местным медицинским учреждениям и отделениям Роспотребнадзора в нескольких регионах страны.

В рамках проекта «Стоп-коронавирус!», инициированного благотворительным фондом «Синара», компания выделила 100 миллионов рублей для приобретения медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антисептиков для 43 больниц, расположенных в более двух десятках российских городов на территории присутствия предприятий ТМК и Группы «Синара».

Все примеры помощи трубников не перечислить.

Вот лишь несколько выдержек о бизнес-благотворительности с региональных информационных лент.

Волгоградская область

Волжский трубный завод (ВТЗ) передал представителям лечебных учреждений региона 110 тысяч одноразовых медицинских масок, 400 литров дезинфицирующих средств, 50 медицинских кроватей с матрасами и более 2 млн рублей. Закуплено оборудование для Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы. Местных врачей и фельдшеров, а также привлеченных на время борьбы с пандемией медработников полностью обеспечили средствами защиты.

Полевской (Свердловская обл.)

Медицинским работникам Полевского переданы 125 тысяч медицинских масок и 16 тысяч пар перчаток от Северского трубного завода (СТЗ).

Каменск-Уральский (Свердловская обл.)

Медицинским учреждениям Каменска-Уральского Синарский трубный завод (СинТЗ) передал 900 литров антисептических средств, 162 тысячи масок, 900 защитных экранов для лица и 40 многофункциональных кроватей. Для лаборатории местного филиала Центра гигиены и эпидемиологии закуплен диагностический прибор для исследований тестов на выявление скрытых вирусных инфекций стоимостью 3 млн рублей.

КСТАТИ

Учитывая, что школьникам пришлось заканчивать учебный год удаленно, СинТЗ передал семи каменским школам планшеты для детей из многодетных семей.

Орск (Оренбургская обл.)

Автопарк горбольницы № 3 пополнился автомобилем скорой помощи, приобретенным на средства, выделенные Орским машиностроительным заводом (ОМЗ). Завод также передал городу более 50 тысяч одноразовых масок, 500 защитных экранов, 9 тысяч пар медицинских перчаток и 20 функциональных кроватей для тяжелобольных.

Таганрог (Ростовская обл.)

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) передал суммарно 755 тысяч одноразовых масок девяти медучреждениям города, а также 55 специальных медицинских кроватей и матрацев к ним.

Екатеринбург

Местный госпиталь ветеранов войн, временно переоборудованный под лечение заразившихся коронавирусом, получил 50 аппаратов ИВЛ от Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), который возглавляет председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. Стоимость закупки - 68,5 миллиона рублей. С просьбой об этом к СОСПП обратился региональный оперативный штаб. Финансирование обеспечили входящие в союз предприятия, включая ТМК.

СПРАВКА «КП»

Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку мировых трубопрокатчиков.

• Основана в 2001 году.

• Более 30 тысяч сотрудников.

• ТМК объединяет предприятия в России (в шести регионах), Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России.

• Экспортирует продукцию в 80 стран.

Президент благотворительного фонда «Синара» Наталья ЛЕВИЦКАЯ:

- Благодаря ТМК и ее предприятиям удается организовать доставку и передачу СИЗ в исключительно короткие сроки, а также своевременно актуализировать информацию о потребностях больниц. Мы благодарим коллег, которые помогают на местах контролировать ситуацию и принимают активное участие в реализации проекта «Стоп-коронавирус!».