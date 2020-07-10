2020-07-09T22:45:03+03:00
Экономика

Благотворительные организации просят поддержки

Из-за пандемии некоммерческий сектор оказался под угрозой исчезновения
Кира БЕЛОВА
Поделиться:
Филантроп, меценат и бизнесмен Елена ЛАТЫШЕВА. Фото: ГК «ТРИО».Филантроп, меценат и бизнесмен Елена ЛАТЫШЕВА. Фото: ГК «ТРИО».
Изменить размер текста:

Те, кто помогал людям, теперь вынуждены просить поддержки властей. Об этом рассказывает филантроп, меценат и бизнесмен Елена ЛАТЫШЕВА. Недавно она написала письмо губернатору Липецкой области с просьбой о помощи НКО региона.

- Нехватка финансирования - региональная или всероссийская проблема?

- Не берусь говорить о стране в целом, но я, как официальный представитель объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро», контактирую с десятком представителей НКО области. Поэтому лучше многих знаю, что фонды под угрозой закрытия из-за сокращения финансирования.

- Как образовался фонд «Вместе делаем добро»?

- В 2012 году в нашем коллективе Группы компаний «ТРИО» по стечению обстоятельств отменился новогодний корпоратив. Тогда сотрудники компании предложили направить все собранные на праздник деньги на благотворительность. Руководство инициативу поддержало и удвоило сумму.

Идея прижилась сразу: наши сотрудники предложили сделать акцию регулярной и привлечь к ней другие предприятия. Так в Липецкой области появились благотворительный фонд «Вместе делаем добро» и ставший традиционным ежегодный новогодний марафон, цель которого - помочь инвалидам, детям и взрослым, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

- Бюджеты фондов пополняются только за счет коммерческих пожертвований?

- В Европе поступления от частных лиц составляют более 70 процентов бюджета благотворительных фондов, и лишь меньше 30 - от коммерческих организаций. В России около 80 процентов поступлений - от бизнеса. Это говорит о низком доверии населения к фондам. Поэтому необходимо работать открыто, чтобы каждый жертвующий мог убедиться, что его условный рубль сработал во благо. Надо создавать объединения, чтобы не бороться за ресурсы, а масштабировать их получение и перераспределять их между фондами.

К пониманию этого мы пришли в декабре 2018 года. Тогда фонд «Вместе делаем добро» организовал круглый стол с представителями других фондов, бизнеса и власти, чтобы обсудить проблемы. В результате было решено создать объединение благотворительных организаций «Больше, чем добро». 1 февраля 2019 года 14 благотворительных и некоммерческих организаций решили объединить усилия для развития культуры благотворительности. Администрации региона и предпринимательское сообщество поддержали инициативу и подтвердили готовность оказывать помощь.

- И каковы результаты первого года?

- Мы провели несколько десятков успешных акций и мероприятий. Благодаря объединению «Вместе делаем добро» мы смогли вывести инициативы НКО, входящих в состав объединения, на новый уровень. Повысились узнаваемость фондов, количество упоминаний в прессе, число посетителей и участников мероприятий. Все это, безусловно, сказалось на количестве пожертвований в НКО.

- Бизнес-сообщества помогали?

- Да, конечно. Предприниматели на всех этапах поддерживали наши инициативы, что позволяло организовывать акции и мероприятия с минимальным участием бюджета фондов.

Самым резонансным благотворительным мероприятием 2019 года безоговорочно стал музыкальный фестиваль «Молоко», организованный компанией «ЛебедяньМолоко». Праздник собрал более 20 тысяч зрителей. В итоге удалось собрать около 12 миллионов рублей. Устроители фестиваля передали их в объединение «Вместе делаем добро».

- Нужно ли рассказывать об опыте помощи? Многие считают это излишним пиаром.

- Да, есть такой стереотип - заниматься благотворительностью нужно молча. Якобы делиться добрыми делами - хвастовство или самореклама. Тем не менее полезный эффект от публичной благотворительной деятельности перекрывает все но.

Такие поступки вдохновляют людей на аналогичные действия.

Поэтому, говорю без скромности: я помогаю людям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Здесь учиться одно удовольствие: адекватные преподаватели, стажировки в различных странах, современные аудитории, все условия для занятия спортом и творчеством
В Минском лингвистическом университете готовят переводчиков и лингвистов самого высокого уровня [как поступить, документы, цена]
Новости 24
К побережью США приближается тропический шторм «Фэй»
За неделю у границ России были замечены 30 самолетов-разведчиков
Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $150
Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал
Зеленский, обещавший не пользоваться госдачей, переехал в загородную резиденцию
Макрон предложил восстановить прежний облик Нотр-Дама
В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В МИД назвали вбросом сообщения о том, что в сербских беспорядках есть "российский след"
Тоже берут дань: Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор на Петровке
Казанский "Рубин" сенсационно победил "Краснодар" 1:0 на своем поле в 27 туре чемпионата России
В США произошел масштабный сбой в работе TikTok
Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса
Вице-премьер Чернышенко назвал условие возобновления международного авиасообщения в России
Врачи провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся черепами
Стала известна причина смерти мэра Сеула Пак Вон Суна: Следствие подозревает самоубийство