Благотворительные организации просят поддержки

Те, кто помогал людям, теперь вынуждены просить поддержки властей. Об этом рассказывает филантроп, меценат и бизнесмен Елена ЛАТЫШЕВА. Недавно она написала письмо губернатору Липецкой области с просьбой о помощи НКО региона.

- Нехватка финансирования - региональная или всероссийская проблема?

- Не берусь говорить о стране в целом, но я, как официальный представитель объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро», контактирую с десятком представителей НКО области. Поэтому лучше многих знаю, что фонды под угрозой закрытия из-за сокращения финансирования.

- Как образовался фонд «Вместе делаем добро»?

- В 2012 году в нашем коллективе Группы компаний «ТРИО» по стечению обстоятельств отменился новогодний корпоратив. Тогда сотрудники компании предложили направить все собранные на праздник деньги на благотворительность. Руководство инициативу поддержало и удвоило сумму.

Идея прижилась сразу: наши сотрудники предложили сделать акцию регулярной и привлечь к ней другие предприятия. Так в Липецкой области появились благотворительный фонд «Вместе делаем добро» и ставший традиционным ежегодный новогодний марафон, цель которого - помочь инвалидам, детям и взрослым, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

- Бюджеты фондов пополняются только за счет коммерческих пожертвований?

- В Европе поступления от частных лиц составляют более 70 процентов бюджета благотворительных фондов, и лишь меньше 30 - от коммерческих организаций. В России около 80 процентов поступлений - от бизнеса. Это говорит о низком доверии населения к фондам. Поэтому необходимо работать открыто, чтобы каждый жертвующий мог убедиться, что его условный рубль сработал во благо. Надо создавать объединения, чтобы не бороться за ресурсы, а масштабировать их получение и перераспределять их между фондами.

К пониманию этого мы пришли в декабре 2018 года. Тогда фонд «Вместе делаем добро» организовал круглый стол с представителями других фондов, бизнеса и власти, чтобы обсудить проблемы. В результате было решено создать объединение благотворительных организаций «Больше, чем добро». 1 февраля 2019 года 14 благотворительных и некоммерческих организаций решили объединить усилия для развития культуры благотворительности. Администрации региона и предпринимательское сообщество поддержали инициативу и подтвердили готовность оказывать помощь.

- И каковы результаты первого года?

- Мы провели несколько десятков успешных акций и мероприятий. Благодаря объединению «Вместе делаем добро» мы смогли вывести инициативы НКО, входящих в состав объединения, на новый уровень. Повысились узнаваемость фондов, количество упоминаний в прессе, число посетителей и участников мероприятий. Все это, безусловно, сказалось на количестве пожертвований в НКО.

- Бизнес-сообщества помогали?

- Да, конечно. Предприниматели на всех этапах поддерживали наши инициативы, что позволяло организовывать акции и мероприятия с минимальным участием бюджета фондов.

Самым резонансным благотворительным мероприятием 2019 года безоговорочно стал музыкальный фестиваль «Молоко», организованный компанией «ЛебедяньМолоко». Праздник собрал более 20 тысяч зрителей. В итоге удалось собрать около 12 миллионов рублей. Устроители фестиваля передали их в объединение «Вместе делаем добро».

- Нужно ли рассказывать об опыте помощи? Многие считают это излишним пиаром.

- Да, есть такой стереотип - заниматься благотворительностью нужно молча. Якобы делиться добрыми делами - хвастовство или самореклама. Тем не менее полезный эффект от публичной благотворительной деятельности перекрывает все но.

Такие поступки вдохновляют людей на аналогичные действия.

Поэтому, говорю без скромности: я помогаю людям.