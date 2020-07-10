Продуктовые наборы получили и врачи, и пенсионеры

В разгар борьбы с коронавирусом 7 тысяч сырокопченых колбас были направлены медперсоналу семи подмосковных медучреждений. Так Группа «Черкизово» присоединилась к всероссийской акции #МыВместе.

Вкусные наборы получили врачи Жуковской, Климовской, Королевской, Мытищинской, Химкинской, Солнечногорской и Коломенской больниц.

Кроме того, Группа стала участником международной акции «Оставайтесь дома» (Stay Home). Компания посчитала важным донести до своих потребителей, что в период пандемии COVID-19 самое простое, что каждый из них может сделать для защиты себя и близких, - минимизировать контакты с внешним миром. Поэтому черкизовцы временно изменили фирменный логотип, поместив его в «домик».

Несмотря на то, что пандемия в нашей стране пошла на спад, компания еще раз просит потребителей не терять бдительности и осторожности, проявлять терпение и ответственность - не покидать дома без особой необходимости. Этим вы поможете себе, близким и снизите нагрузку на медицинских работников.

- Для нашей компании дом - это еще и символ заботы о своих потребителях, - говорит руководитель управления по работе с госорганами и общественными организациями Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. - Тысячи наших сотрудников продолжают ежедневно трудиться в разных частях нашей страны, обеспечивая бесперебойный выпуск продукции для вас и ваших семей. Мы обещаем сделать все от нас зависящее, чтобы и в этих непростых условиях производить достаточное количество качественных мясных продуктов.

В напряженные дни весны-2020 компания использовала и другие возможности оказать помощь гражданам России в период самоизоляции.

ТАК И СКАЗАЛ

Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей МИХАЙЛОВ:

- В период распространения коронавирусной инфекции Группа «Черкизово» оказывала в разных регионах России продовольственную помощь тем, кто особенно остро в ней нуждается: малоимущим, многодетным матерям, маломобильным. Сегодня для нас особенно важно поддержать врачей, отдающих все силы и рискующих своим здоровьем в борьбе с COVID-19. Мы горды, что можем внести свой вклад, чтобы облегчить жизнь медиков в эти дни.

КРОМЕ ТОГО

• Группа «Черкизово» передала 5 тысяч колбас многодетным матерям Московской области.

• Поучаствовала в акции по оказанию продовольственной помощи малообеспеченным жителям Воронежской и Липецкой областей.

• Выделила средства на закупку необходимых товаров для находящихся в самоизоляции пенсионеров и помогающим им волонтерам.