Борьба с коронавирусом: Добрые дела «Доброфлота»

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов в рамках инициированной вице-премьером РФ - полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым программы помощи регионам Дальнего Востока решил купить в Китае и безвозмездно передать в клиники сразу нескольких регионов разнообразное медоборудование, а также индивидуальные средства защиты для врачей. На все ушло более 40 млн рублей. Но главное - рыбопромышленник привез уникальные герметичные боксы для транспортировки зараженных людей и передовой опыт китайцев в борьбе с COVID-19.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

- Мы понимаем, что, несмотря на значительные средства, выделенные «Доброфлотом» на благотворительную помощь, мы бы не смогли обеспечить защиту всего населения Дальнего Востока от коронавируса, это задача медслужб и органов власти. Поэтому мы ставили перед собой две основные задачи. Первая - это максимально оперативно доставить средства индивидуальной защиты врачам опорных стационаров и скорой помощи, для того чтобы хоть немного сократить заболеваемость медиков на начальном этапе. Вторая задача: внимательно изучить успешный опыт борьбы с COVID-19 в Китае и доставить в регионы Дальнего Востока максимально широкий ассортимент средств дезинфекции, вспомогательного медицинского и лечебного оборудования. Чтобы у врачей было в наличии все, что нужно, - говорит Александр.

Вспомогательная медицинская техника. Фото: ГК «Доброфлот».

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЫХ

В мае и июне ГК «Доброфлот» передала медикам респираторы, защитные очки, перчатки, противоаэрозольные маски, водонепроницаемые костюмы химической защиты, защитные лицевые экраны, ранцевые распылители, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и бактерицидные лампы. Кроме того, «Доброфлот» направил в больницы Дальнего Востока 48 изолирующих боксов-носилок. Эти транспортировочные капсулы позволяют снизить риск заражения среди медиков при перевозке потенциально инфицированных пациентов. Общая сумма благотворительной помощи превысила 40 млн рублей. Все оборудование было приобретено в Китае по минимальным закупочным ценам.

- Специализированные боксы позволяют врачам скорой помощи изолировать потенциально опасного пациента сразу на месте эвакуации и безопасно перемещать в стационаре. Данная мера позволяет значительно сократить количество зараженных в процессе транспортировки, - отметил руководитель компании.

В России эти изоляционные боксы-носилки производятся на единственном предприятии в городе Миассе Челябинской области, но, несмотря на его высокую стоимость (более 2 млн рублей), в разгар пандемии заказать данные боксы можно было только с поставкой через 1,5 - 2 месяца. Слишком большой срок ожидания, когда каждый день и час были на счету. Мы нашли иностранного производителя, который выполнил срочную поставку для дальневосточных врачей в максимально сжатые сроки.

- Это полностью изолированные носилки, внутрь которых подается очищенный воздух или кислород. На выходе из капсул воздух проходит специальную обработку - фильтруется и становится безопасным для окружающих, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий реанимацией Краевой клинической больницы № 2 Владивостока Павел Дунц. - В капсулу интегрированы перчатки для медиков, порты для подключения аппаратуры. Врач наблюдает за состоянием пациента через большие прозрачные окна и может безопасно проводить различные медицинские манипуляции по пути в больницу.

Специализированная техника для дезинфекции в действии. Фото: ГК «Доброфлот».

ДОБРО НЕ ДОЛЖНО ОКУПАТЬСЯ

Поставка оборудования осуществлялась в рамках инициативы заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. В первую очередь бизнес помог Приморью. Следом передали оборудование Амурской области, Якутии и Камчатке.

- Практический смысл или выгоду в выборе региона искать не нужно, добрые дела не должны окупаться, - отметил Александр Ефремов. - Из-за крайней срочности мы реализовали данный проект своими силами и вне рамок централизованных поставок. Масштабные поставки Фонда развития Дальнего Востока, требующие соблюдения соответствующих процедур, будут системно обеспечивать потребности региона, но есть порядок процедур, который госфонды не могут ускорить или отменить. Тут мы как раз и пришли на помощь.

Специализированная техника для дезинфекции. Фото: ГК «Доброфлот».

Также в первоочередных задачах стояла собственная безопасность компании и судовых экипажей. «Доброфлот» полностью переоборудовал госпиталь на плавбазе «Всеволод Сибирцев» для сохранения здоровья 600 сотрудников компании во время длительного плавания с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

- Фактически на борту нашего флагмана развернут полноценный плавучий инфекционный госпиталь, - сказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. - Мы закупили современное медицинское оборудование, добавили в штат узкопрофильных специалистов с опытом лечения инфекционных заболеваний легких, провели организационную реструктуризацию и внесли изменения в план госпиталя с учетом рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.

Перед рейсом для плавбазы «Всеволод Сибирцев» закупили второй аппарат ИВЛ и к каждому койко-месту в палатах подвели кислородные назальные катетеры. Госпиталь оборудовали кислородным концентратором, который создает обогащенную дыхательную смесь, выделяя кислород прямо из воздуха.

- Концентратор способен в автономном режиме одновременно обеспечивать дыхательной смесью 11 пациентов, - отметил начальник медицинской службы ГК «Доброфлот» Виталий Солодовников. - Для работы концентратора требуется только питание от бортовой электросети. На случай непредвиденного отключения электропитания система снабжения кислородом менее чем за минуту переключается на резервный вариант - баллоны с медицинским кислородом.

В госпитале плавбазы выделены красная и зеленая зоны на случай карантинных мероприятий, изолированы 4 бокса. В них установлена замкнутая система вентиляции и очистки воздуха. Карантинные боксы позволят разместить до 16 человек. Кроме того, существующий штат госпиталя из пяти медработников дополнительно усилен пульмонологом и медсестрой. Все врачи и младший медицинский персонал госпиталя прошли курсы по реанимационным мероприятиям.