«Русский Шварценеггер» Александр Невский: «Будьте оптимистами, тренируйтесь дома!»

Основные запреты долгой «самоизоляции» в России сняты. Одними из последних открылись недавно спортцентры, фитнес-клубы.

Но, увы, не все они пережили пандемию. Оставшиеся не могут принимать столько же желающих тренироваться, как прежде. Нужно соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра. А для некоторых россиян, заботящихся о своем здоровье, стремно идти пока в фитнес-центр, когда в стране ежедневно выявляют свыше шести тысяч новых зараженных. Тем более осенью, предупреждает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, коронавирус к нам вернется.

Сложная ситуация и в мире. В том же Израиле на днях вновь закрыли все спортивные объекты. Америка бьет ежедневные рекорды по числу зараженных. Печальные плоды «антирасистских» демонстраций, погромов. В Майами снова закрыты спортклубы.

Что делать?

- Тренируйтесь дома, - советует Александр Невский, живущий ныне в Калифорнии. - Лично я продолжаю сейчас «качаться» практически ежедневно, как и мои голливудские коллеги и друзья - Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Ральф Мёллер. У Арнольда есть дома свой тренажёрный зал. Он регулярно занимается там в компании своей подруги Хизер Миллиган. Также пара часто совершает велосипедные прогулки вдоль океана. Сталлоне тренируется в собственном зале. У Мёллера своего зала нет, поэтому он "качается" у Арнольда, так как живёт по соседству, в районе Брентвуд.

Я же живу в Беверли Хиллз, в квартире. Поэтому пришлось переделать в небольшой "зал" одну из комнат и купить, как в старые добрые московские времена, разборные гантели и штангу, общим весом примерно 150 кг.

Но если вы - новичок и у вас дома нет даже гантелей, можно тренироваться с весом собственного тела и парой "тяжёлых" книг.

Комплекс упражнений выглядит так:

1. Отжимание от пола в широком упоре (руки расставлены широко, укрепляем грудные мышцы). 5 подходов по 8-10 повторений.

2. Отжимание от стола в узком упоре (укрепляем трицепсы). 4 подхода по 10-12 повторений.

3. Подъёмы рук с книгами примерно одного веса через стороны вверх (укрепляем дельтовидные мышцы). 4 подхода по 10 повторений.

4. Подъем ног из положения лёжа на полу в прямой угол (укрепляем мышцы брюшного пресса). 4 подхода по 10-12 повторений.

5. Повороты в стороны, со шваброй или лыжной палкой на плечах (укрепляем косые мышцы живота). 3 подхода по 20 поворотов в каждую сторону

Этот комплекс следует выполнять 4-5 раз в неделю. Конечно, не всем удастся сразу делать его в полном объеме. Поэтому наращивайте число подходов и повторений постепенно. За несколько недель комплекс позволит вам достаточно окрепнуть, чтобы перейти к упражнениям с разборными гантелями, которые легко приобрести по интернету. Я дам эти упражнения в августе.

Не забудьте о разминке: перед каждой тренировкой несколько минут выполняйте простейшие движения утренней гимнастики (плавные вращения руками, ногами, головой и туловищем).

И самое главное - всегда будьте оптимистами и мыслите позитивно. В этом секрет не только успеха в тренировках, но и прохождения через любую экстремальную ситуацию!

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