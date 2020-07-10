«Лента», Николай Валуев и Женя Любич дали бой мусору

С 5 по 30 июня проходила Всероссийская премия борцов с мусором. В ней участвовали депутат Госдумы Николай Валуев, сотрудники сети «Лента», певица Женя Любич и еще 429 героев из 58 регионов, собравшие 371 тысячу литров мусора. Отдыхая на природе с семьей, гуляя с собакой, выходя на пробежку или в магазин, участники акции брали с собой мешки для мусора и делали мир вокруг чище. Публикуя в соцсетях фото до и после уборки с хештегом #боймусору, они стали участниками Премии борцов с мусором, организованной проектом «Чистые Игры».

Убрать за собой. И за другими

«Очень многие говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - отметил лидер проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. - Но чтобы эта простая истина стала реальностью, нужно, чтобы все люди хотя бы один раз поубирали мусор сами».

Эту идею подхватили не только экоактивисты, но и компании, в том числе розничная сеть «Лента». «Мы считаем, что любой наш магазин, который есть на территории России, - это горожанин, как и его сотрудники. И такому горожанину небезразлично, в каком состоянии его город пребывает, - рассказала директор по связям с общественностью сети Мария Филиппова. - Когда мы три года назад предложили коллегам сыграть в «Чистые Игры», мы получили мощный отклик и с тех пор регулярно участвуем в соревнованиях по уборке мусора, а число участников с каждым годом растет». В рамках премии сотрудники «Ленты» из 7 городов России собрали 5510 литров мусора.

«Лента» также раздала участникам премии бесплатные мешки для сбора мусора и перчатки в 29 городах России и выступила генеральным спонсором премии, обеспечив призами победителей.

Поддержали премию и госслужащие: Николай Валуев вместе с детьми убрался на берегу Вуоксы. «Не все «любители» первозданной природы и чистого воздуха любят природу настолько, что готовы даже мусор за собой убрать, - рассказал он на своей странице в Instagram. - Но чужой мусор - не повод для брезгливости и пустого причитания. Предлагаю начать с себя и ради самих же себя убирать мусор за нерадивыми природопользователями. На своем примере, в игровой форме, к этому легко приучить и подрастающие поколения».

Женя Любич не оставит мусору шанса. Автор фото: Саша ХЛЕБНИКОВА

Присоединяйтесь!

Среди знаменитостей выделилась петербургская певица Женя Любич. Она рассказала, что во время ежедневных пробежек по лесопарку на берегу Финского залива она подмечает разбросанный мусор, а затем возвращается, чтобы его убрать.

«Меня долгое время расстраивало то, что творится с мусором в наших головах и как следствие - вокруг. В какой-то момент я просто подумала: «А что лично я могу сделать для изменения этой ситуации уже сейчас?» В рамках премии Любич снялась во вдохновляющем ролике с одной из уборок.

Премия открыла героев, которые давно борются с мусором, но широкой общественности неизвестны. Лауреат в номинации «Народный герой» Антон Васильев из Якутска собрал в июне 44 842 литра мусора. В общей сложности он занимается сбором мусора 11 лет. Активист под псевдонимом Гриб Грибыч победил в номинации «Супер-Герой» и получил от ВКонтакте грант на развитие своего проекта «Чистый лес». Победителем в номинации «Герой труда» стал петербуржец Виталий Барский. Для него это послужило толчком к созданию собственного проекта. Победители еще в 6 номинациях награждены призами от «Ленты».

Премия вдохновила многих людей заниматься уборкой в местах, которые они хотели бы видеть чистыми. Но борьба с мусором не окончена. Чувствуете, что готовы дать мусору бой? Обращайтесь на сайт проекта «Чистые Игры» cleangames.ru, который поможет вам организовать мероприятие в вашем регионе.