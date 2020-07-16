Новые возможности материнского капитала

Программа материнского капитала была создана государством в 2007 году как способ поддержать семьи, в которых родился второй ребенок. На сегодняшний день сертификат на маткапитал получили более 10 млн семей. За 13 лет программу несколько раз продлевали, регулярно увеличивался размер выплат, расширялся список целей, на которые можно было потратить полученные средства. Но в 2020 году произошли, пожалуй, самые главные изменения.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Улучшение жилищных условий

Маткапитал можно потратить на покупку жилья, а также на первоначальный взнос, оплату долга или проценты по ипотеке. Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке, но обязательно должна находиться на территории России. Кроме того, можно использовать эти деньги на строительство и реконструкцию дома. В последнем случае площадь дома должна увеличиться. Типичный пример - пристройка к дому дополнительной комнаты или переделка чердака в жилой этаж.

Жилье, на которое тратится материнский капитал, должно быть пригодно для проживания и не находиться в аварийном состоянии.

Если маткапитал не идет на погашение ипотеки, прямая покупка, строительство или реконструкция дома с его помощью возможны спустя 3 года после рождения ребенка.

Обучение детей

Материнским капиталом можно оплатить обучение ребенка в детском саду, частной школе или вузе. Главное, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность. А еще им можно расплатиться за общежитие, если ребенок учится в другом городе.

Важный момент: маткапитал можно потратить на образование любого из детей в семье или поделить между ними. Дошкольное образование разрешают оплачивать сразу, другие виды - когда второму ребенку исполнится три года.

Ежемесячная выплата

Семьи с невысоким доходом могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка. У этой опции есть несколько условий. Первое - второй ребенок должен быть рожден или усыновлен с 2018 года. Второе - доход на одного члена семьи не должен превышать 2 прожиточных минимума в регионе.

Выплату можно получать, пока ребенку не исполнилось 3 года. Сумма равна прожиточному минимуму на ребенка в месяц за 2-й квартал прошлого года. В среднем по России это 11 тыс. руб. Чтобы оформить такое пособие, нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно в том числе онлайн на портале электронных сервисов Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале госуслуг.

Покупки для детей-инвалидов

Маткапиталом можно оплачивать товары для реабилитации детей-инвалидов. Но не любые, а из специального перечня, который устанавливает правительство. Сначала придется приобрести необходимый товар за свои деньги, а потом возместить сумму в Пенсионном фонде.

Накопительная пенсия мамы

Мама может направить маткапитал на формирование своей будущей пенсии. Но, пока она ей не назначена, есть возможность передумать и использовать его на другие цели.

Материнский капитал для каждого ребенка

Основное нововведение - это возможность получить материнский капитал при рождении или усыновлении первого ребенка. Теперь он положен семьям, в которых первенец появился с 1 января 2020 года.

Новые правила выплат и продление программы

Выплату проиндексировали, и сейчас она составляет 466 617 руб., а программу продлили до конца 2026 года.

Если с 1 января 2020 года у семьи, которая уже получила маткапитал за первенца, родится еще один ребенок, ей доплатят 150 тыс. руб.

Семья, в которой с начала текущего года родился второй (или любой следующий) ребенок и которая до этого не имела права на материнский капитал, получит полную сумму - 616 617 руб.

Проактивное оформление сертификата

Если раньше сертификат на материнский капитал нужно было оформлять в Пенсионном фонде России, то теперь это происходит автоматически. Данные о родившихся после 15 апреля детях из государственного реестра ЗАГС передают сразу в ПФР. А тот, в свою очередь, оповещает маму через личный кабинет или портал госуслуг, что сертификат готов.

Для усыновителей такая схема не сработает, поэтому им, как прежде, нужно подавать заявление: онлайн на сайте pfrf.ru или лично в отделении фонда или в МФЦ.

Важно знать

Обналичивание и продажа материнского капитала незаконны. Соглашаясь на нецелевое использование средств, владелец сертификата может быть признан соучастником преступления.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Как воспользоваться маткапиталом

Распоряжаться материнским капиталом тоже стало проще. Семьи, которые хотят оплатить сертификатом взнос по ипотеке, проценты или основной долг по жилищному кредиту, могут подать заявление об этом напрямую в банк. Обращаться в Пенсионный фонд России для этого больше не требуется.

Для тех, кто планирует потратить маткапитал на строительство собственного дома, в новом законе появились послабления: с этого года разрешено использовать его при возведении жилья на садовом участке. Главное, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

• Положен ли материнский капитал отцам-одиночкам?

Да, если отец является единственным законным родителем или усыновителем ребенка.

• Если семья живет за границей, имеет ли она право на материнский капитал?

Для получения сертификата мама и ребенок должны иметь российское гражданство. Их место жительства при этом значения не имеет.

В семье родилась двойня, кто имеет право на материнский капитал? Или он удваивается?

С точки зрения получения материнского капитала не принципиально, кто из двойняшек будет объявлен ребенком, за которого положен материнский капитал. Сумма при этом не удваивается. Если дети родились после 1 января 2020 года размер выплаты составит 616 617 руб.

• Должен ли я заплатить налоги после того, как получу маткапитал?

Нет, это мера государственной поддержки, и она освобождена от налога.

• Сертификат может «сгореть», если я его пока не использую?

Срок действия сертификата не ограничен. Но есть условие, что возраст ребенка не должен превышать 25 лет, если вы тратите маткапитал на образование.

• Сумма индексируется? Сколько максимально я могу получить?

Материнский капитал индексируется государством, причем изменение его размера не требует замены сертификата. Если второй ребенок родился с 2007 по 2019 год включительно, но вы пока не воспользовались материнским капиталом, то его сумма с учетом индексации составит 466 617 руб.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ

466 617 руб.

Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года.

+150 000 руб. если в семье появился второй ребенок.

466 617 руб.

Для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год.

616 617 руб.

Для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года. А также третий и любой следующий ребенок, если раньше права на материнский капитал не было.

По данным ПФР.

Читайте далее