Дмитрий Песков - о заявлении Владимира Жириновского: Слова о Фургале и деньгах должны быть подкреплены доказательствами

В пятницу, 10 июля, во время брифинга пресс-секретаря президента не обошлось без неожиданных вопросов...

Пескова попросили прокомментировать утверждение Жириновского о том, что «от Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву».

Песков - поинтересовавшись, откуда подобные сведения - отметил:

- Такие слова должны быть подкреплены доказательствами. В противном случае, конечно, те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона...

Отвечая на вопрос о том, давало ли следствие Кремлю знать о разработке Фургала или Кремль не знал об этом, Песков отметил:

- Я не располагаю такой информацией.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ НА БРИФИНГЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Дмитрий Песков в этот день заявил, что президент нетерпимо относится к любым перегибам, в том числе - к проявлениям гомофобии. Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз отвечал на подобные вопросы в интервью российским и зарубежным СМИ...

Песков также ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сериалом о преследовании геев в России, в частности, в Чечне. По его словам, у Кремля много других, более важных дел, а преувеличивать значение подобных сериалов не стоит.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь сообщил, что «Россия не финансирует деятельность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на Украине Виктора Медведчука. (Это заявление прозвучало как опровержение слов Владимира Зеленского, сказанные им во время одной из поездок по стране...

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