2020-07-09T12:45:45+03:00
Происшествия

Страшная папка для Фургала

Наш обозреватель Владимир Ворсобин - о компромате на губернатора, про который он сам узнал еще несколько лет назад
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
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"Папка" пошла в ход, Фургала задержали."Папка" пошла в ход, Фургала задержали.Фото: www.youtube.com
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О страшной «папочке с документами и фотографиями», которой угрожали Сергею Фургалу, я слышал еще в 2018-м.

Шли выборы в губернаторы Хабаровского края, Фургал исполнял типичную для системной оппозиции (он шел от ЛДПР) роль - технического кандидата для переизбрания согласованного с Москвой Вячеслава Шпорта.

Самая обыкновенная роль статиста в политическом спектакле – стоишь в отведенном тебе месте, обозначаешь присутствие. И с него – ни шагу. Потому что все согласовано. Все утверждено.

Но тогда, на выборах, все вдруг пошло не так.

Вслед за взбунтовавшимся Владивостоком (там со скандалом провалился на выборах так же утвержденный Москвой кандидат – Андрей Тарасенко), вдруг взбрыкнул и Хабаровск. Да еще как! Если во Владике удалось организовать новые выборы, на которых победил правильный кандидат – срочно вызванный с Сахалина Кожемяко, то тут не удалось. Шпорт проигрывал Фургалу катастрофически.

И за несколько дней до второго тура к нему приехали люди с папочкой и фотографиями. Посадили в машину и увезли.

"Он вернулся другим человеком," – рассказывали мне его помощники.

Фургал был бы и рад сняться с выборов. Но как?

- Назад хода нет, – говорил он мне у избирательного участка в день выборов. - Так уж получилось, нет шагов назад… Я за губернаторское место не держусь, я за звездами не гонюсь, я приму любое решение людей.

Фургал говорил это с удивительной для победителя тоской.

Видимо, помнил он о той папке...

Разгром Шпорта был катастрофическим и, видимо, для Москвы очень болезненным.

По «прозрачному» совпадению, у Хабаровска тут же отняли звание столицы Дальневосточного федерального округа. Покровителя Фургала, политического патриарха края - экс-губернатора Ишаева (он очень популярен в Хабаровске и его слово имеет серьезный вес) задерживали в прошлом году...

То что «папка» на Фургала сыграет, было ясно еще тогда, в ликующем Хабаровске, который нагло радовался своей маленькой победе.

Но все старания Фургала стать для Москвы своим (он всегда подчеркивал лояльность президенту) – провалились. Папка все-таки пошла в ход.

И рассерженные хабаровчане теперь, уверен, ждут финала этой трагедии.

С оглашением фактов – где, как и когда будущий губернатор Хабаровского края в далеком 2005 году устранял своих конкурентов по «металлическому» бизнесу.

И кремлевского варяга, которому придется доказывать – что он в посадке достаточно популярного, почти "народного" губернатора Фургала был не при чем.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

КСТАТИ

Что известно о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала: главное

Против главы региона возбудили дело об организации заказных убийств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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