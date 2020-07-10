2020-07-10T14:46:10+03:00
Происшествия

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца

Главу региона обвиняют по трем особо тяжким статьям
Василиса НИКОЛАЕВА
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Напомним, что губернатора Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАССНапомним, что губернатора Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
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Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября. Два месяца - это формальности УПК. По факту, скорее всего, Фургал будет под стражей, как минимум, до вынесения приговора, то есть весь этап следствия.

Напомним, что губернатора Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края. Сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”, “Виды соучастников преступления. Организатор преступления”. “Убийство двух и более лиц”. По таким статьям губернатору может грозить наказание вплоть до пожизненного. А значит, в перспективе он может рассчитывать и на суд присяжных.

Суд по делу Фургала.В Басманном суде проходит заседание по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Все эпизоды, о которых идет речь, произошли более 15 лет назад, в 2004-2005 годах. Тогда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов, деятельность которых была связана с металлургической отраслью. Свою вину Фургал не признает и заявил на суде о своей полной невиновности.

Адвокаты, а их у Сергея Фургала четыре, просили для своего подзащитного домашний арест или любую другую меру, ссылаясь на состояние здоровья. Около здания суда помимо многочисленных журналистов была замечена и группа поддержки пока еще действующего губернатора - несколько женщин, представившихся жительницами Хабаровска. Одна даже плакала на камеру и говорила, что Сергей Фургал лучший губернатор их края за последние годы. Кроме того, в интернете набирает голоса петиция в поддержку губернатора, ее подписали уже более 20 000 человек.

На суде Сергей Иванович заметно нервничал, хоть и старался улыбаться из-под защитной медицинской маской - обязательным атрибутом наших дней. Что именно происходило на заседании, доподлинно неизвестно, так как Басманный суд принял решение провести процесс по избранию меры пресечения в закрытом режиме. Причина — защита свидетелей, давших показания против Фургала. Якобы им уже поступали угрозы. Будет ли это означать, что и сам процесс по сути обвинения будет закрытым, пока не ясно.

Сергей Фургал в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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