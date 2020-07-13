2020-07-12T10:23:17+03:00
Общество

Huawei открыл предзаказ на новый смартфон P40 Pro+ с оптикой, как у телескопа

Улучшенная пентакамера Leica позволит сфотографировать даже Луну
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Новый смартфон Huawei P40 Pro+ заставляет задуматься, так ли нужна в современном мире профессиональная фототехника? Улучшенная основная камера Leica с пятью объективами и 100-кратным зумом позволит делать снимки даже в самых сложных условиях – например, сфотографировать Луну и звезды на фоне ночного неба. Впрочем, обо всем по порядку!

Россия стала одной из нескольких стран, где новый Huawei P40 Pro+, анонсированный этой весной, появится в продаже уже в июле. Это премиальная модель, выпущенная в продолжение линейки камерофонов Huawei. которые отличаются высоким качеством снимков .

Смартфон получил ряд интересных характеристик. Во-первых, это особенно прочный корпус, сделанный не из стекла и даже не из металла. Задняя крышка P40 Pro+ керамическая – в ее основе порошок циркония, который в течение пяти суток обжигают в специальной печи, отчего он превращается в твердый материал, который затем полируют до блеска. В результате корпус становится крепче стали! И это не пустые слова: по шкале Мооса керамический материал P40 Pro+ набрал 8,5 баллов. Примерно столько же у сапфира, в то время, как у стали – всего 5,5 баллов. Иными словами, если новый Huawei случайно окажется в сумке с ключами, то поцарапаются, скорее, ключи.

Во-вторых, сотрудничество Huawei c Leica по части оптики явно вышло на следующий уровень. Основная камера заменяет собой целый арсенал фотографа. Она состоит из пяти модулей – сверхширокоугольного, широкоугольного и длиннофокусного модулей, телеобъектива и кинообъектива. К слову, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный кинообъектив получил сенсор с диагональю 1/1.54 дюйма и соотношение сторон 3:2 - как у полнокадровых цифровых зеркальных камер. Также камера поддерживает эффект размытия заднего плана, что визуально выделяет основной объект съемки и делает фотографии и ролики более выразительными.

Кроме того, у смартфона есть двойной оптический зум с 3-кратным и 10-кратным реальным увеличением, а также 100-кратное цифровое зуммирование. В принципе, P40 Pro+ легко можно использовать в качестве карманного телескопа – с тем же успехом cнимать детализированное видео на концерте или лекции, фотографировать живую природу издалека, игроков во время важного футбольного матча и т.д. Что интересно, звук при этом так же зуммируется, так что голос любимого исполнителя или преподавателя запишется отлично.

Также камеры Huawei P40 Pro+ дополнены интеллектуальными системами, которые стабилизируют кадр даже при съемке с рук и в темноте и корректируют уровень освещения. Cмартфон автоматически делает несколько кадров, и показывает владельцу только самые удачные из них – например, если человек на фото моргнул, то умная система такой кадр отбракует.

Фронтальная камера P40 Pro+ в 32 мегапикселя дополнена инфракрасными датчиками, которые помогают ускорить распознавание лица для разблокировки смартфона, а также создают эффект боке на снимках.

В-третьих, по остальным функциям Huawei P40 Pro+ отвечает уровню самых передовых устройств и даже в чем-то их превосходит. Он выполнен на базе высокопроизводительного процессора Kirin 990 со встроенной поддержкой 5G. Специальные термо-зазоры в конструкции и система охлаждения позволяют устройству не перегреваться даже при высокой нагрузке. Еще один приятный бонус – это быстрая беспроводная зарядка SuperCharge с мощностью 40 Вт. В семействе смартфонов Huawei эта опция появилась впервые.

На P40 Pro+ предустановлен магазин приложений Huawei AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы российских и зарубежных разработчиков.

Для удобной бесконтактной оплаты товаров и услуг в Huawei P40 Pro+ предусмотрено собственное приложение Huawei Pay (с поддержкой карт Union Pay «Газпромбанка» и «Россельхозбанка»), приложение «Кошелек» (с привязкой карт 40 банков) и новый сервис SberPay от Сбербанка (запущен на на устройствах Huawei 9 июля). Все это позволяет расплачиваться смартфоном в одно касание через встроенный NFC-модуль.

Предзаказ на Huawei P40 Pro+ можно оформить уже с 13 июля 2020 года на сайте фирменного магазина. При этом в подарок покупатель получит беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 и умные часы Huawei Watch GT2. Открытая продажа камерофона стартует 24 июля, рекомендованная розничная цена – 99 999 рублей.

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