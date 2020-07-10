Нападение на Ольгу Бузову: звезда "Дома-2" может остаться без голоса после пережитого стресса

Ольга Бузова, как известно, королева хайпа: то на красной дорожке появляется верхом на верблюдах, то снимает клип с самым красивым преступником в мире, то с помпой открывает ресторан, где из-за бесплатного фастфуда все заканчивается давкой...

Поэтому, когда накануне в Сети появилось видео от очевидца, как на звезду "Дома-2" на улице нападают неизвестные, большинство приняли это за очередной перфоманс от Оли. Слишком уж постановочным пользователям соцсетей показались кадры, на которых Бузову атакуют дерзкие налетчики: ведущую резко хватают, надевают мешок на голову и, засунув в багажник, увозят в неизвестном направлении.

buzova86_only Господи, пожалуйста, пусть все будет так, как мы думаем

Однако, нашлись и те, кто поверил в криминальную историю и не на шутку испугался за знаменитость. Новость о том, что Бузову похитили в центре Москвы, в считанные часы облетела соцсети и взбудоражила впечатлительную публику. А так как все происходило уже в ночи, поклонники долго оставались в неведении, впустую отправляя звезде сотни сообщений. Пришлось Бузовой поутру оправдываться.

- Я только пришла в себя, просыпаюсь, а телефон разрывается от звонков друзей и близких. Люди, вы когда пишите такие вещи, хоть чуть-чуть думайте о последствиях! - возмутилась телеведущая в своем видеосообщении. - Помните, что есть те, кто действительно переживает! Да, был стресс, который я пережила ночью, но главное, что вам сейчас нужно знать - сегодня со мной все хорошо. Пока я просто не готова об этом рассказать, но когда вы все узнаете, то будете очень удивлены.

Бузова призналась, что она так перенервничала, что даже отменила все рабочие процессы на вечер пятницы, а в субботу взяла выходной.

- Я понимаю, что организму нужен перерыв. Мне сейчас очень тяжело ходить и вообще передвигаться, - рассказала подписчикам поющая ведущая. - Когда происходят какие-то важные или стрессовые события, у меня всегда идет ломка организма. Когда нервничаю сильно, могу и голос потерять. Поэтому сейчас я позволила себе все отменить, приехать домой и запланировать на завтра отдых. Мне нужно научиться переключаться и расслабляться. Надеюсь, что смогу прийти в себя после таких тяжелых эмоциональных событий.

Между тем, как отметили поклонники, жених Бузовой Давид Манукян никак ее не поддержал. В его Инстаграме за последние сутки - сплошь танцы для ТикТока, встречи с друзьями и визит на радио. К слову, в эфире гостя спросили, что же на самом деле случилось с Ольгой, но Манукян в ответ лишь посмеялся.

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