2020-07-11T10:24:11+03:00
Общество

100 кило мусора на человека в год: Крупные производители и ритейл поднимают проблему продовольственных отходов и призывают к ответственному потреблению

Загрязнение нашей планеты – это одна из самых серьезных проблем сегодня. И большая часть мусора образуется не только на заводах и производствах, но и в наших собственных холодильниках
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Нам предстоит научиться этому ради сбережения ресурсов планеты и для будущего наших детейНам предстоит научиться этому ради сбережения ресурсов планеты и для будущего наших детейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Продовольственные отходы россиян огромны: каждый из нас, в среднем, выбрасывает от 95 до 115 килограмм испорченных продуктов и прочего пищевого мусора в год! Еще больше отходов возникает при розничных продажах. На испортившиеся продукты и еду с истекшим сроков годности приходится до 40 процентов потерь.

- Для нас тема продовольственных отходов очень важна, поэтому несколько лет назад мы стали собирать информацию об этом, - рассказала Марина Балабанова, региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Danone Россия. – Вместе со Сколково мы провели масштабное исследование и выявили множество проблем. Только в процессе производства теряется до 6 миллионов тонн продовольственных и 17 миллионов тонн органических отходов в год. И сокращение этих потерь поможет не только снизить загрязнение окружающей среды, но и сделать продукты более финансово доступными для покупателей.

Для того, чтобы объединить усилия различных компаний по сокращению продовольственных отходов, была создана Лига «Ноль отходов». И сегодня ее представители поделились собственным опытом на онлайн-конференции «Ответственное потребление и борьба с органическими отходами».

Например, в Danone на эту цель работает множество проектов – это и отказ от использования неперерабатываемого пластика, снижение количества антибиотиков для лечения коров на фермах и разработка более экологичной упаковки. Есть и инновационные эксперименты:

- На нашем заводе в Чехове мы установили биогазовую установку – метанайзер, который перерабатывает продукты с вышедшим сроком годности в электроэнергию, - приводит пример Чарли Каппетти, генеральный директор Danone Россия. – Раньше нам приходилось утилизировать почти 13 тысяч тонн таких продуктов, которые не успели продать потребителям. Сейчас эти отходы перерабатываются в метанайзере, и полученная энергия освещает всю территорию завода – а он третий по величине в мире. Это экономит нам почти 20 миллионов рублей в год.

Еще один подход касается стратегии потребления продуктов. Например, россияне выбрасывают почти 20 процентов купленной еды – и не потому, что купили слишком много.

- Сегодня не так много людей живут большими семьями, много домохозяйств – это 1-2 человека, - говорит Екатерина Елисеева, гендиректор Bonduelle в Евразии. – Часто такие небольшие семьи просто не успевают использовать всю упаковку продукта до того, как он испортится, и вынуждены выбрасывать остаток. Поэтому мы стали производить еду в небольших тарах, чтобы покупатели могли взять столько продукта, сколько им нужно. Кроме того, такая продукция дешевле, и она более доступна для покупателей.

Похожие экологические программы есть и у других компаний. В Mars экспериментируют с регенеративным сельским хозяйством, в X5 RetailGroup – с экологической утилизацией мусора. И даже рестораны пробуют новые варианты приготовления блюд, используя, казалось бы, несъедобные продукты:

- В идеальном ресторане мусорные баки вообще могут быть пусты, если уметь правильно приготовить продукты, - уверен Анатолий Казаков, шеф ресторана Selfie. – Из раздавленных томатов, которые сохранили свой вкус, мы можем сделать специальный соус, капустная кочерыжка прекрасно сочетается с моллюсками, а креветки с хитиновыми панцирями можно потрясающе обжарить с пеной из переработанного эспрессо.

Все эти действия – лишь часть общей политики ООН и ФАО по снижению сельскохозяйственных потерь и производственных отходов в два раза к 2030 году. Вклад каждого из нас в это большое дело тоже реален: разделять мусор, правильно его упаковывать, уменьшая объем, мыть пластик от остатков пищи до утилизации и много другое – нам предстоит научиться этому ради сбережения ресурсов планеты и для будущего наших детей!

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