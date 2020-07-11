Путешествуем в трейлере: В России набирает обороты новый вид отдыха

Место тут что ли аномальное? Ну что за люди?! В Коломне я уже раз десятый за последние три года. И постоянно этот город меня чем-нибудь удивляет. То я с открытым ртом ходил вдоль стен кремля, кирпичи эти красные трогал зачарованно. Потом бродил по старым улицам с резными наличниками на домиках. Сидел в яблоневом саду, запивал пастилу душистым чаем, а вокруг меня румяные барышни в накрахмаленных платьях порхали. А теперь - новый фокус.

УЛИЦА САВЕЛЬИЧА

Представьте. Промзона с высокими заборами. Бывший завод «Текстильмаш» на улице Савельича. Я как сюда попал, подумал: какой же культурный город - даже улицу в честь Савельича назвали! Это же из «Капитанской дочки». Дядька Петра Гринева… Правда, местные мне потом объяснили, что тут речь про другого Савельича. Был, оказывается, коммунар по фамилии Романов, Николай Савельевич (в подполье - просто Савельич). Назвать улицу фамилией сверженного русского царя красные не решились, поэтому назвали отчеством.

- Смотрите, какие мы вещи делаем, - Юрий Елашкин приглашает в стоящий у цеха автомобиль.

Елашкин - предприниматель. У него кемпинг с очень бюджетным ночлегом в туристическом центре города. А теперь он себе еще одну «игрушку» придумал.

Это целый дом на колесах. В фургоне - санузел, душевая кабина, плита с холодильником (оба работают на газовом баллоне). И шесть спальных мест. Два в задней части салона (вместительная двуспалка), два - на алькове (так называют часть фургона, которая находится над крышей), а если сложить стол и пассажирские сидения в салоне, тоже получается двуспальная кровать.

В подмосковной Коломне производство автодомов с недавних пор поставлено на поток. Первый в России завод, где сами, по своим собственным проектам делают серийные автомобили для путешествий.

Юрий Елашкин в шестиместном автодоме. Два спальных места - в задней части фургона, два - в алькове, еще в одну двуспальную кровать трансформируются сидения при складывании столикаФото: Елена ПОПОВА

А НАЧАЛОСЬ С ПУТЕШЕСТВИЙ

В Европе или Штатах такие машины сплошь и рядом. Комфортный формат семейного отдыха. Загрузились муж с женой да детьми в дом на колесах и покатили. Где увидели красивое место - остановились, достали раскладные кресла и гриль. Комфорт - как в простенькой гостинице. Зато все свое с собой. Мне приходилось бывать в Скандинавии - там кемпинги, лагеря для автодомов, через каждые несколько километров. Огромные поля, на которых за небольшую плату можно припарковать свой «фургон», подключиться к электричеству. Не хочешь в машине ночевать - рядом гостевые домики. Если ты путешествуешь, скажем, на велике и у тебя с собой палатка, можешь взять в кемпинге место под нее. Нет палатки, но нужен бюджетный ночлег - можешь взять ее в аренду. Здесь же кафе. Туалеты, душ.

На коломенском производстве сейчас здействованы около 20 человекФото: Елена ПОПОВА

Во многих странах такие путешествия - это целая культура. А у нас все пока еще только зарождается.

- Мы с женой очень любим путешествовать, - рассказывает Юрий Елашкин. - В выходные садишься машину - поехал. Искали постоянно новые варианты, куда б из Москвы махнуть на пару выходных. До Суздаля катались. До Переяславля-Залесского. Сначала ездили на обычной легковушке. Потом для выездов купили минивен. А потом я автодом увидел.

Это было двенадцать лет назад. Приобретя собственный автодом, Елашкин понял, что в России этот рынок свободен, и стал дилером заграничных производителей, продавая по 20-30 машин в год.

- А потом случился 2014 год, курс рубля упал в два раза, и получалось, что нет никакого смысла платить два раза больше денег за границу. Автодома выгоднее делать самим.

Все разработки - собственные. Сейчас компания закупает для автодомов только шасси разных производителейФото: Елена ПОПОВА

ВСЕ СВОЕ, КРОМЕ ШАССИ

И начал Юрий Елашкин собирать команду, которая все это смогла осуществить.

Фактически на данный момент единственное, что коломенская компания закупает на стороне - шасси, рассчитанные на фургоны. Базовыми изначально стали шасси «Фиат Дукато». А затем были созданы модели на базе «Лады Гранта» и «Нивы».

Кстати, большую часть коломенских автодомов заказывают покупатели из Германии. Их и цена привлекает, и функционал - местные гордятся тем, что внутри все продумано до мелочей.

Два спальных места находятся на алькове - так называют пространство над водительской кабиной. Туда можно залезть по лестницеФото: Елена ПОПОВА

ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДА?

Но стоит такое удовольствие недешево. Как полквартиры в Москве (2,5-3 млн рублей).

- На самом деле, я считаю, что гораздо интересней не покупать автодома, а брать их в аренду, - объясняет бизнесмен. - По сути, он нужен всего несколько дней в год. А ведь его нужно еще где-то держать, обслуживать. Поэтому у нас сейчас и развивается активно аренда. Люди берут автодом на неделю-полторы для семьи или компании. Многие, кстати, до коронавируса летом в Европу так ездили.

В среднем получается, что аренда в высокий сезон выходит по 2 тысячи рублей на человека. (То есть 6-местный трейлер обойдется в 12 тысяч в сутки, 3-местный - в 6 тысяч).

- Но если вы берете путешествие в другой город или другу страну, вы тратите примерно те же деньги. Потому что у вас нет расходов на перелет и гостиницу. И автомобиль при вас всегда. Куда захотели, туда и поехали.

ПОДМОСКОВНОЕ КОЛЬЦО

Дальше такая история. Автодома, хоть и мало, у нас уже есть. А вот кемпингов, нету. И снова Елашкин решил сделать все сам. Первый кемпинг бизнесмен несколько лет назад построил в столичном парке Сокольники. Но потом решил сменить локацию и купил участок в Коломне. Теперь эта площадка на берегу реки Коломенка, с видом на кремль, популярнейшее у туристов место. В сезон здесь обычно аншлаги.

Есть у Елашкина ещё идея.

- Используя дорожную логистику, можно было бы создать что-то вроде подмосковного Золотого кольца - маршруты поездок через красивые города и достопримечательности. Чтобы люди могли останавливаться в таких кемпингах. Я вас уверяю, это еще более активирует внутренний туризм. Но для начала бизнесменам, которые за такое возьмутся, нужно помочь. В области был большой дефицит с гостиницами. Из-за этого турист чаще всего приезжал в тот же Сергиев Посад всего на один день и, соответственно, тратил меньше денег, чем мог бы. Поэтому появилась субсидия на строительство гостиниц (Подмосковье возвращает 15% затрат, - Авт.). Если бы включить в подобные меры поддержки и кемпинги, это было бы первым шагом к старту.

В России набирает обороты новый вид отдыха. Фото с сайта "кемпинг У кремля"

КОНКРЕТНО

Автокемпинги Москвы и Подмосковья

«Сокольники»

Адрес: Москва, 5-й Лучевой просек, владение 16А.

Цены: Питч для автодома (парковка с подведенными коммуникациями + проживание водителя + пользование общим душем и туалетом + слив/залив воды) - 800 рублей; проживание пассажира старше 10 лет - 500 рублей, пассажира от 5 до 10 лет - 300 рублей, до 5 лет - бесплатно; электричество - 300 рублей, Wi-Fi - 120 рублей.

«У Кремля»

Адрес: Коломна, ул. Большая Запрудная, 13А.

Цены: Питч для автодома (парковка с подведенными коммуникациями + проживание водителя + пользование общим душем и туалетом + слив/залив воды) - 500 рублей; проживание пассажира старше 10 лет - 250 рублей, пассажира от 5 до 10 лет - 150 рублей, до 5 лет - бесплатно; электричество - бесплатно, Wi-Fi - бесплатно.

«Блинная Гора»

Адрес: Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 15.

Цены: Питч для автодома (парковка + электричество + пользование общим душем и туалетом + слив/залив воды) - 800 рублей; проживание пассажира старше 14 лет - 100 рублей; Wi-Fi - бесплатно.

«Парус»

Адрес: Рузский городской округ, дер. Нововолоково.

Цены: Питч для автодома (парковка + электричество + пользование общим душем и туалетом + слив/залив воды) - 800 рублей; проживание пассажира старше 13 лет - 180 рублей выходные, 150 в будни, от 7 до 13 лет - 100-130 рублей; Wi-Fi отсутствует.

«Калипсо»

Адрес: Можайский городской округ, дер. Горетово.

Цены: Питч для автодома (парковка + электричество + пользование общим душем и туалетом + слив/залив воды) - 500 рублей; проживание пассажиров - бесплатно; Wi-Fi - бесплатно.

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