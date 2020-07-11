Арас Агаларов: Деноминация в России? В 100 раз? Глупость 100-процентная!

- Здравствуте! Арас Искендерович, я вас не отвлекаю?! Можете говорить? Такая вот необычная тема...

- Здравствуйте. Давайте.

- Давно не сталкивался... Нужна ли России деноминация? Вот с такой идеей выступил руководитель информационно-аналитического Центра «Альпари» - Разуваев такой. Как вы к этому относитесь?

- Глупость полная.

- Так. Вот они аргументом в пользу такой меры считают зафиксированные Центробанком рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 триллиона рублей. То есть, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов, младенцев - якобы приходится по 80 тысяч рублей. Наличных денег.

- Они считают, что это много?

- Не знаю.

Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС», российский миллиардер: «Деноминация в России? В 100 раз? Глупость 100-процентная!» 00:00 00:00

- Могу про наличные деньги сказать.

У нас и наличные, и безналичные, все деньги в стране плюс-минус – это 50 триллионов. Это приблизительно при курсе 70 – 700 миллиардов долларов.

- Да.

- Но пусть они не просто считают на инвалида, а пусть считают, что в других странах мира происходит.

- А что?

- Такой маленькой денежной массы нет ни в одной стране мира.

Что бы вы понимали, в Америке денежная масса давно перешла за 20 триллионов.

Тьфу, перепутал, это в Китае - за 20 триллионов. В Америке она до пандемии была чего-то там около 13-14, а сейчас, думаю, тоже поднялась до 20.

- Ну, вот - не перепутали, значит...

- Во всех этих европейских странах, где население меньше, чем у нас, - да, там везде по четыре, по пять там.

Потому что, знаете, деньги – это как кровь в организме человека. Если у тебя крови не хватает, то кровообращение нарушается. Я считаю, что, наоборот, у нас денег мало в стране.

- Понятно.

- У нас денежная масса, практически, сопоставима с золотовалютным резервом страны.

То есть, мы, по сути дела, все свои деньги можем сейчас превратить там в доллары или евро. Там же 560 миллиардов или 570 миллиардов у нас золотовалютных резервов. А денег - 700, понимаете, очень близко.

Таких показателей нет ни в одной стране мира. Мало того, при таких показателях курс рубля мог бы быть любой, то есть, мы могли бы его, как гвоздь зафиксировать там, условно, 65 или 70, неважно.

Вы знаете, все мои выступления всегда крутятся вокруг курса рубля...

- Да, в том числе - в интервью «Комсомольской Правде».

-... потому что это важная экономическая составляющая любой системы.

То есть, должна быть какая-то константа, к чему можно привязаться для проведения всех расчетов.

А у нас - плавающий курс, то есть, - подарок всем спекулянтам мира.

Причем, в основном у нас спекулянты зарубежные, которые просто на курсовых разницах зарабатывают доллары, увозят их из страны вполне официально. И это называется у нас «утечка капитала».

Так вот, если бы спекулянты были бы отрезаны от валютной биржи, в стране была бы абсолютно другая ситуация - золотовалютных резервов было бы еще больше, курс рубля был бы еще крепче. И была бы совсем другая история.

То есть, роль спекулянтов в хозяйственной деятельности страны, я имею в виду тех, кто спекулирует на валютной бирже курсовыми разницами, - для меня непонятна. Просто непонятна!

- А вот ещё такой довод -тех же инициаторов деноминации. Банковские счета, дескать, в последние месяцы обнуляет как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплату в конвертах. И только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 триллионов рублей. Такое может быть?

- Может. Но, понимаете, такие процессы идут, в принципе, во всех странах мира.

Но, в связи с тем, что у нас вся денежная масса микроскопическая, когда мы говорим про 13 триллионов, вы это разделите на 70. (Курс доллара. - А.Г.)’И посмотрите, о каких деньгах идет речь. Смехотворные деньги.

- Понятно.

- Какой-нибудь наркобарон где-нибудь в Мексике один крутит такими же суммами. И как бы особой борьбы с ним никто не ведет.

Совершенно в другую сторону надо.

- В какую?

- Вот в ту, о которой я говорю. Если провести какие-то деноминации, и так далее, - это приведет к еще большему обнищанию страны. Что он думает, автор этих идей?

- Не знаю...

- Думает, что больше надо налогов собирать? В бюджет страны. Как бы он так думает?

- Ну, типа, да. Наверное.

- Ну, пусть он сравнит, сколько собирает Российская Федерация по сравнению с другими странами.

- Да!

- Мы в прошлом году собрали 41 триллион – бюджеты всех уровней.

- Это много.

- Это один из самых больших показателей в мире. Вот автору этой статьи это надо… Надо бы иметь экономическое образование немножко, чтобы мыслить этими категориями, а не просто…

- И практику.

- Да. А не просто там говорить. Даже в США - при 20 триллионах ВВП - они собирают в районе 4 триллионов. 20% в США.

- Ясно. То есть, то, что из Кремля, из «Белого дома» идут такие сигналы, что подобных планов - ну, насчёт деноминации - нет даже в долгосрочной перспективе, это все правильно. И вы это поддерживаете.

- Абсолютно правильно. Надо снижать долговую нагрузку. Надо снижать пошлины, НДС. И снижать налоги. Понимаете, да?- Ну, примерно да.

- Понимаете, будут собирать налогов суммарно больше, но это будет больше собираться налогов со значительно большей базы.

То есть, базу налоговую надо расширять, а она может быть расширена только при уменьшении налоговой нагрузки. Вот и все.

Какие-то деноминации, манипуляции с этими «чипированиями-шмипированиями» – это все абсолютно бессмысленные затеи, которые, в конечном счете, так сказать, направлены на то, чтобы собрать все крохи со всех... Но мы должны понимать, что мы собираем больше крови с населения, чем оно может дать. Вот и все.

- Понял. Согласен абсолютно с Агаларовым, что это глупость. Никакой деноминации нашим гражданам и нашей Родине не нужно.

- Конечно. Вот завтра будет курс, допустим, условно говоря, они сделают не 70 тысяч, а 7 рублей. И вот сейчас, когда 70 тысяч, доллар уходит в 75, мы все возмущаемся. А будет 7 рублей – будет 7 рублей 50 копеек, 8 рублей. Сразу он начнет уходить по-другому, потому что цифра будет другая.

- Ну, это-то... Понятно. Спасибо огромное. Как ваше здоровье? Как - у близких?

- Ничего, все нормально, спасибо.

- Удачи!

КСТАТИ

Деноминации в СССР и России

1922 г. - за каждые 10 тысяч старых рублей дали по одному новому.

1947 г. - сократили только один 0 - новый рубль выдавали за старый "червонец".

То же самое было и в ходе деноминации 1961 г.

1998 г. - обмен производили по курсу 1000 старых за 1 новый рубль - сократили три 0.

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