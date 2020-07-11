2020-07-11T16:51:02+03:00
Экономика

Анатолий Аксаков: «О выходе из кризиса можно будет говорить ближе к августу-сентябрю»

Глава думского комитета по финансовому рынку не поверил выводам известного рейтингового агентства о том, что экономика уже восстановилась
Владимир НИКОЛАЕВ
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Анатолий Аксаков. Фото: Сергей Бобылев/ТАССАнатолий Аксаков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Началось с того, что российское рейтинговое агентство АКРА обнародовало индекс финансового стресса (ACRA FSI). Этот показатель — по сути барометр, по которому определяют финансовую погоду в стране.

"Индекс финансового стресса для России вернулся к докризисным значениям, говорится в сообщении АКРА. - После периода с середины марта по конец апреля, когда значения индекса финансового стресса превышали критическую отметку 2,5 пункта, в течение мая и июня составляющие его показатели стабилизировались".

Если индекс поднимается до 2,5, это означает повышенную вероятность начала финансового кризиса. Но в мае-июне этот показатель составлял 1,5 пункта, а в минувшую пятницу, 10 июля, - всего 0,7, сообщили в АКРА.

И вот что еще подсчитали эксперты. В этом году индекс на уровне выше 2,5 продержался у нас только 1,5 месяца. Это намного меньше, чем в предыдущие кризисные годы. Например, в 2008-09 годах критические показатели длились у нас полгода, а в 2014-15 - 3 месяца.

Однако цифры цифрами, но многие наши читатели, среди которых есть и предприниматели и наемные работники, жалуются, что у них лично показатели к докризисному уровню не вернулись.

- Ситуация намного благоприятнее, чем была в апреле или мае, но говорить о том, что мы полностью проскочили ситуацию, связанную с пандемией, пока еще рано, - сказал «КП» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Просто сама инерция сильна — поставки комплектующих, закупки произведенной продукции еще не вышли на прежний уровень. На многих предприятиях скопились запасы нереализованных товаров. Сейчас идет активный процесс подписания контрактов, но должно пройти еще время, чтобы можно было говорить о выходе на тот уровень, который был до пандемии. Наверное, в августе-сентябре можно будет об этом говорить, но сейчас пока рано. Я основываю свое мнение на общении с банкирами, руководителями предприятий производственного сектора. Но то, что позитивная тенденция есть, это однозначно. Экономика начинает набирать ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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