Георгий Бовт: «На Дальнем Востоке вы никого не удивите криминальным прошлым руководителя»

В субботу в Хабаровске и ряде городов края прошли несанкционированные митинги в защиту арестованного в Москве решением суда губернатора края Сергея Фургала. Своими численностью и решительным настроем участников они привлекли внимание СМИ и многих экспертов-политологов. Своим видением ситуации на радио "Комсомольская правда" поделился известный российский публицист и политолог Георгий Бовт.

- То, что произошло в субботу в Хабаровске - это естественная реакция на арест человека, за которого два года назад проголосовали 70% избирателей. Что касается обвинений команды губернатора в организации митинга, то, согласитесь, было бы странно, если бы команда политика сидела бы и бездействовала в ответ на то, что они считают неправомерными действиями в отношении своего патрона.

- Что же касается обвинений губернатора Фургала в организации убийств, то вряд ли вы кого-нибудь удивите на Дальнем Востоке криминальным прошлым руководителя органа власти или бизнес-структуры, особенно, если они занимались бизнесом в 90-х или даже в начале 2000-х. У всех практически предпринимателей, которые занимались бизнесом на Дальнем Востоке, при желании можно найти криминал. И не только в том регионе, давайте уж говорить честно. Тем более, что бизнес Фургала лежал в такой криминальной изначально сфере, какой являлся сбор металлолома. Но вот особенно на Дальнем Востоке этим никого не удивишь. Там все ходят по краю закона. Полагаю, что, как минимум, догадки на сей счет были у тех, кто за него голосовал. И основной массой населения это воспринимается как норма. Потому что к закону вообще там отношение такое, что это нечто, навязанное федеральными властями, а не незыблемая догма.

То, что произошло в субботу в Хабаровске - это естественная реакция на арест человека, за которого два года назад проголосовали 70% избирателей. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

- Я не думаю, что эта акция протеста решит какие-то проблемы. А уж тем более, будет способствовать освобождению Фургала. Прогибаться под давлением улицы у нас не принято, поэтому если кто-то думает, что его после этого освободят, такого не произойдет. Будут разрешать ситуацию каким-то иным способом. Попытаются назначить на место исполняющего обязанности губернатора человека, которого примет местное население и, главное, местные элиты. Фургал, надо сказать, поссорился с частью местных элит. И повел себя, мягко говоря, достаточно резко. Что касается обвинений в том, что он своим фирмам отдавал контракты, этим занимаются все губернаторы. Это норма в России, а не исключение из правил. И, кстати, так же считая это нормой, часть населения поддерживает Фургала. Они за него голосовали и сейчас считают, что он предпринимал какие-то действия в пользу края, что-то там начало сдвигаться. Я знаю людей из этого региона, и они, в целом, положительно оценивают его двухлетнюю работу на губернаторском посту. Что-то, по их мнению, начало меняться в лучшую сторону.

- Но это. конечно же, не отрицает того, что он криминальный авторитет в прошлом, не отрицает выдвинутых обвинений. Другое дело, что их еще надо доказать. Может, вся эта история - это оговор, а не обоснованные объективные обвинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789890" frameborder="0"></iframe> Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу».На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политикиВладимир ВОРСОБИН

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