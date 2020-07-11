Изуродовали лицо: Кристина Асмус рассказала, как лишилась работы и впала в депрессию из-за жутких волдырей

Кристина Асмус, переживающая непростой период в личной жизни, предпочитает не делиться с поклонниками своими переживаниями о разводе с Гариком Харламовым. Зато в своем Инстаграме актриса охотно рассказывает о своих секретах молодости и красоты. Так, по словам Кристины, ее лицо - рабочий инструмент, который всегда должен быть в превосходном состоянии.

На днях звезда драмы "Текст" удивила подписчиков признанием, что в свои 32 года не делает никаких процедур у косметологов и не пользуется большинством из тех чудо-средств, что есть в арсенале практически каждой девушки: масками, скрабами, патчами и даже увлажняющим кремом. "Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана", - заявила Асмус.

У пользователей соцсетей это вызвало резонный вопрос - а как же тогда умываться? Оказалось, у актрисы есть множество пунктиков в уходе за собой, и она буквально помешана на стерильности. И так уже 10 лет, после того, как на съемках Кристине случайно занесли подкожного клеща. Неосторожный визажист использовал кисти, которыми красил других актеров. Последствия оказались ужасны - лицо Асмус было изуродовано настолько, что она не могла сниматься.

- После того случая я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ей умывалась. Потом перешла на лед, а теперь я от всего этого отказалась и вместо воды использую “Хлоргексидин". Волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода на него не попадала, - поделилась звезда.

Кроме того, Асмус пользуется только минеральной косметикой и одним и тем же молочком для лица на протяжении многих лет, старается не касаться лицом сиденья машины и других поверхностей, часто меняет постельное белье и распаривает поры в ванной или бане, стерилизует кисти для макияжа и постоянно обрабатывает телефон и солнечные очки антисептиком. А визажисты уже приноровились красить Кристину, не касаясь ее пальцами.

Многим подписчикам такая система ухода показалась слишком уж замороченной, но актриса так не считает.

- После гнойных волдырей на лице, отсутствия работы из-за этого, постоянных шокирующих реакций, вопросов и затяжной депрессии - вполне себе, - парировала знаменитость.

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