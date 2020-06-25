«Заявление на развод подает Кристина! А Харламов арендует дом рядом с Асмус»: подробности расставания звездной пары

В июле в суде должен начаться бракоразводный процесс 32-летней Кристины Асмус и 39-летнего Гарика Харламова. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена (он не первый год представляет интересы звезды) завершает подготовку документов в суд. Если не случится непредвиденных обстоятельств, то стороны до конца лета оформят развод.

Так как финансовая составляющая развода урегулирована мирно, то жарких дебатов в суде представителей сторон не предвидится.Несмотря на то, что у пары есть квартира в Москве, они уже давно перебрались в Подмосковье. Поселились в элитном поселке, где в соседях полно знаменитостей.

asmuskristina Гадаю на кофейной гуще

- Сейчас Кристина с дочкой живет в их просторном доме, а Гарик навещает их. Он снимает дом неподалеку. Видимо так удобно встречаться с дочкой, - рассказали kp.ru коллеги артиста.

asmuskristina Спасибо за ваше творчество! Талантливые мои!!

Возможно, Харламов со временем и приобретет здесь жилье. Заработки позволяют – по данным самого свежего рейтинга Forbes Гарик Харламов за минувший год заработал $2,9 млн. (201 миллион рублей). После свадьбы с Асмус Харламов купил квартиру в центре Москвы – у метро «Проспект Мира». В прошлом году пара приобрела новый просторный дом, где супруги тут же затеяли ремонт. На это время арендовали дом неподалеку – в этом же поселке. И вот теперь в отремонтированном доме живет Кристина с дочерью Настей Харламовой, которая в этом году идет в первый класс близлежащей частной (естественно элитной) школы.

Несмотря на то, что Асмус и в кино, и в сериалах снимается, и в театре на ведущих ролях – зарабатывает меньше мужа. Харламов единственную дочку обожает, и вряд ли поскупится на алименты. О том, как будет решен финансовый вопрос содержания ребенка, все молчат. Адвокат и сами звезды уверяют, что процесс пройдет в «дружеской обстановке» – значит могут договориться на фиксированную сумму, а не процент от всех доходов. Но это пока тайна за семью печатями. Как и причина развода. Харламов уверяет: «Мы с Кристиной навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг к другу».

asmuskristina Ты знаешь, всё в твоих руках, Всё в твоих руках и даже я

Но из двух друзей-супругов кто-то должен был первым подать заявление на развод, и говорят, что истица – Кристина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786855" frameborder="0"></iframe> Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

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