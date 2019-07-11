Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Кристина Асмус по праву считается одной из самых эффектных российских актрис. Знаменитость обладает идеальной фигурой, у нее прекрасная кожа и роскошные волосы. Она часто общается с поклонниками в соцсетях - делится секретами красоты и рассказывает о съемках, отвечая на комментарии. Однако подписчики звезды продолжают засыпать ее вопросами, поэтому знаменитость решила расставить все точки над "i" , шокировав публику неожиданным признанием.

Кристина Асмус сообщила, что всегда гордилась идеальной кожей. Но роковой случай навсегда изменил ее жизнь. Во время очередных съемок визажист использовал кисти, которыми красил других актеров, и занес ей заразу. Лицо актрисы настолько было изуродованно, что она не могла сниматься.

"10 лет мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас", - начала свой монолог супруга Гарика Харламова.

По ее словам, она целый год лечилась всем, чем только можно: "Но спас меня самый обыкновенный «Хлоргексидин». Может совпадение, не знаю, но после встречи с ним все нормализовалось".

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От страха Асмус кардинально изменила свой образ жизни и просто помешалась на стерильности. Она буквально трясется над своим лицом. Кристина пользуется только минеральной косметикой, редко наносит тональный крем и годами не меняет средство для снятия макияжа.

"Лицо для актера - его инструмент. Не увлажняю кожу ничем... Вообще. Заливаю лицо каждый день «Хлором» и не хожу к косметологу ни на какие процедуры. Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана!", - поведала 31-летняя артистка.

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день. Она не ходит к косметологам.

"По 100 раз в день спиртовыми салфетками протираю телефон. И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на нее. Да, я сумасшедшая. Но это работает, я крайне редко жалуюсь на свою кожу", - резюмировала актриса.