2020-07-12T00:11:24+03:00
Общество

"Мисс Вселенная" Оксана Федорова поможет преобразиться мамам из многодетных и малообеспеченных семей

Социальный проект «Я стала другой» посвящен женщинам, которые вынуждены всю себя отдавать семье
Ольга БОРСКАЯ
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Благотворительный фонд телеведущей, победительницы конкурса «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» запускает новый социальный проектБлаготворительный фонд телеведущей, победительницы конкурса «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» запускает новый социальный проектФото: Иван МАКЕЕВ
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Когда всю себя отдаешь семье и близким - что остается тебе самой? Ни времени, ни сил. Но если у мамы опускаются руки - все в доме идет вверх дном.

Помочь мамам из малообеспеченных и многодетных семей почувствовать себя настоящими женщинами решил фонд телеведущей, победительницы конкурса «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». В рамках гранта «Москва – Добрый город» Департамента труда и социальной защиты населения столицы был разработан проект «Я стала другой»! Он посвящен женщинам из малообеспеченных и многодетных семей, которые в условиях дефицита времени и средств забывают о себе, откладывая свои мечты «на потом».

- Социальный проект «Я стала другой» — это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере, - отметила основатель БФ «Спешите делать добро!», телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Оксана Федорова о проекте #ЯСталаДругой.Оксана Федорова - основатель фонда "Спешите делать добро!" рассказала о социальном проекте Я стала другой

Проект включает лекции, мастер-классы и семинары от психологов, стилистов, артистов и общественных деятелей по трем тематическим блокам: красота, психология и здоровье.

Ведущим экспертом по теме здоровья выступит балерина, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, уроки по стилю и красоте проведет Оксана Федорова, а главным консультантом в области психологии проекта станет известный психолог, медиа-эксперт, бизнес-коуч Анетта Орлова.

Вообще работа с психологами - важнейшая составляющая проекта. Они помогут мамам научиться управлять стрессом, расскажут, как построить психологическую защиту от агрессоров, стать уверенными в себе, научиться слышать своих детей, партнеров, коллег, оппонентов.

Организаторы рассчитывают, что в проекте поучаствует не менее ста женщин. Зарегистрироваться можно по ссылке. Группы формируют каждый месяц с июля по октябрь.

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