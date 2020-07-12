2020-07-12T13:24:11+03:00
Общество

«А ожоги на телах тоже из-за лавины?»: Что говорят специалисты про выводы прокуратуры о трагедии на перевале Дятлова

Версия гибели туристов в горах Северного Урала подтверждается целым рядом экспертиз, но оставляет много вопросов
Николай ВАРСЕГОВНаталья ВАРСЕГОВА
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Группа была сплоченной до последнего часа жизни. Все вместе боролись за выживаниеГруппа была сплоченной до последнего часа жизни. Все вместе боролись за выживание
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Вчера в пресс-центре «Комсомольской правды» были представлены итоги прокурорской проверки обстоятельств гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году на Северном Урале. Результаты представил руководитель рабочей группы, юрист Андрей Курьяков.

Вкратце по его версии, причиной трагедии стала лавина, сошедшая поздно вечером 2-го февраля. Сход снега не повредил палатку, не зацепив ее. Но шумом своим напугал туристов и выгнал их на мороз полураздетыми, полуразутыми. Опасаясь еще одного снежного схода, они спустились на 1,5 км вниз по склону, но обратно вернуться уже не смогли. Мороз и сильный ветер погубили их. Первые тела ребят поисковики обнаружат только через месяц.

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Версия Андрея Курьякова подтверждается целым рядом экспертиз, в том числе и микроклиматической, но все же не отвечает на многие вопросы. Опытные эксперты высказали свое мнение о результатах прокурорской проверки.

Результаты представил руководитель рабочей группы, юрист Андрей Курьяков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Результаты представил руководитель рабочей группы, юрист Андрей КурьяковФото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО-ТО ТОЧНО БЫЛО ПРОПУЩЕНО!

Эдуард Туманов, ведущий судебно-медицинский эксперт:

- У меня довольно много вопросов к коллегам, которые проводили судмедэкспертизу. По сути они изучали акты исследования, представленные в уголовном деле. Но насколько, тщательно и полно была проведена первичная экспертиза? Исследовались ли ткани спины, конечностей, кости таза? Есть основания полагать, что-то было пропущено. Подтверждением ирму была эксгумация Семена Золотарева, когда при осмотре останков обнаружились повреждения, которые не были описаны в судебно-медицинском акте уголовного дела.

Таким обнаружили лагерь &quot;дятловцев&quot; спасатели много лет назад.

Таким обнаружили лагерь "дятловцев" спасатели много лет назад.

Диагноз «переохлаждение» в данном случае мы можем только предполагать, а не утверждать, потому что диагностический комплекс повреждений, характерных для переохлаждения, все-таки не установлен.

Сомнительно, чтобы в лавине сформировались термические ожоги, обнаруженные на телах, а вдавленные переломы костей черепа образовались бы на ровном снежном покрове.

Эксперт-юрист Андрей Курьяков - о причинах трагедии на перевале Дятлова..

А БЫЛ ЛИ КОНФЛИКТ?

Николай Андреев, известный писатель, автор книги «Тайна перевала Дятлова»:

- Когда я узнал, что начата прокурорская проверка, я был настроен скептически, будучи уверенным, что ничего это дать не может. Но сейчас я впечатлен научным подходом и особенно климатической частью этого исследования. Тем не менее, что меня смущает. Во-первых, это костер. Во время нашей экспедиции мы легко и быстро развели мощный костер из сушняка возле кедра. И мне непонятно почему туристы бросили свой костер? Во-вторых, я не понял почему группа под кедром разделилась. Это был конфликт? Ответа на этот вопрос я не услышал.

Версия гибели туристов в горах Северного Урала подтверждается целым рядом экспертиз, но оставляет много вопросов

Версия гибели туристов в горах Северного Урала подтверждается целым рядом экспертиз, но оставляет много вопросов

ЛАВИНА ВЕРОЯТНА, НО КАК ОБЪЯСНИТЬ ТРАВМЫ?

Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ:

- Этой версии можно верить из-за ее точного и научного анализа. Впервые была сделана подробная микроклиматическая экспертиза. Ведь это основа того, что произошло в ту ночь. Что такое лавина? Это сход снега под действием силы гравитации. Нужно определенное количество снега, второе – нужный уклон. Я измерял. Уклон составляет 22 градуса, минимальный уклон для лавины 15 градусов. Толщина снега, которую я измерял в условиях щадящего марта 2019 года была 26 см. В феврале 1959 года она была не меньше. Но для лавины нужен импульс. И им мог стать перепад температур от оттепели к сильному морозу. Но не ветер. И у меня есть сомнения, а все ли травмы можно объяснить лавиной? Но об этом подробно рассказал эксперт Туманов.

Вчера в пресс-центре «Комсомольской правды» были представлены итоги прокурорской проверки обстоятельств гибели группы Игоря Дятлова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера в пресс-центре «Комсомольской правды» были представлены итоги прокурорской проверки обстоятельств гибели группы Игоря ДятловаФото: Михаил ФРОЛОВ

3D модель перевала Дятлова.

ОТ АВТОРОВ

У нас тоже возникли вопросы к экспертам. Психологи, например, заключили, что группа была сплоченной до последнего часа жизни. Все вместе боролись за выживание. Конфликт исключается.

Но как тогда объяснить, что трое: Игорь Дятлов, Рустем Слободин и Зина Колмогорова отправились от кедра к палатке в носках. Только у Слободина был один валенок. А в то же время Семен Золотарев и Николай Тибо-Бриньоль остались у кедра обутыми в бурки и валенки? Почему-то психологи на этот факт внимания не обратили и никак его объяснить не попытались.

Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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