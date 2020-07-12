2020-07-12T17:17:00+03:00
Общество

«От былой депрессии нет и следа. Чудо!»: Андрей Макаревич восхитился красотами России

Музыкант повез жену по стране — и ахнул в хорошем смысле слова
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Музыкант повез жену по стране — и ахнул в хорошем смысле словаМузыкант повез жену по стране — и ахнул в хорошем смысле словаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Как-то все уже привыкли, что Андрей Макаревич довольно скептически оценивает многое, что происходит в России. И его подписчики явно не ожидали добрых слов от Андрея Вадимовича про отдых в России. Отсюда, видимо и недоуменные комментарии под его постом. Что же написал музыкант?

Как-то все уже привыкли, что Андрей Макаревич довольно скептически оценивает многое, что происходит в России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как-то все уже привыкли, что Андрей Макаревич довольно скептически оценивает многое, что происходит в России.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Решил показать жене русские красоты (не все же ей меня по Эфиопиям водить), - признался в фейсбуке лидер «Машины времени». - Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль (так в тексте - ред.) Залесский. Был я в этих местах в 1972 году - обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!»

Подписчики явно не ожидали добрых слов от Андрея Вадимовича про отдых в России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики явно не ожидали добрых слов от Андрея Вадимовича про отдых в России.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики начали иронизировать: «Если вас взяли в заложники и заставляют это писать, моргните два раза, Андрей», — призывают подписчики. «Неужели Путин не все разворовал?», — подкалывают музыканта другие. «Оказывается...», — удивленно отвечает Макаревич.

Старинные русские города, которые действительно выглядят все привлекательнее, пришлись Андрею Вадимовичу под настроение. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Старинные русские города, которые действительно выглядят все привлекательнее, пришлись Андрею Вадимовичу под настроение.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, недавно в Израиле Андрей Макаревич отпраздновал свадьбу с Эйнат Кляйн. Это четвертый брак музыканта, и он не скрывает своего счастья. Старинные русские города, которые действительно выглядят все привлекательнее, пришлись Андрею Вадимовичу под настроение. Хорошая реклама внутреннего туризма!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось свадебное фото с тайной женитьбы Андрея Макаревича

Свадебная церемония певца с молодой невестой прошла по еврейским традициям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Макаревич и "Машина времени": досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском
Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях [фото, видео]
Новости 24
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
Картридж Super Mario Bros. продали за $114 тысяч
"Уфа" выигрывает 1:0 у "Локомотива" после первого тайма матча 28 тура чемпионата России
В соборе Святой Софии изменят освещение, чтобы скрыть христианские фрески
Продолжил стоять на своем: Квят снова не преклонил колено в честь Black Lives Matters перед гонкой "Формулы-1"
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края опровергла заявления об аресте и обысках
Регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом назвал Минздрав
Путин напомнил о необходимости встречи «ядерной пятерки»
Кремль: Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями
Минздрав предупредил, что массовые скопления людей пока опасны
Путин допишет свою статью о Второй Мировой Войне
В Минздраве оценили вероятность второй волны коронавируса
Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: Братья Миранчуки попали в стартовый состав "Локомотива" на игру с "Уфой"
Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: уфимцы огласили стартовый состав на битву с "Локо"
«Одно дело гулять днем, другое - ночью»: Шествие «Свободу Фургалу» продолжились ночью
Владимир Путин объяснил, зачем сам участвует в решении личных проблем граждан
Коронавирус у Айшварии Рай: Что известно о состоянии звезды Болливуда