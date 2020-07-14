"Леонардо да Винчи от фальсификации" попался на мелочи и весело отсидел в тюрьме

Часть 1

Продолжаем разговор о подделках в искусстве. В прошлом материале мы обратили внимание на самые яркие подделки прошлого. (Между прочим, выяснилось, что сам Микеланджело не брезговал подделать кое-что).

Теперь поговорим о выдающихся мастерах фальшаков нашего времени.

История первая. Подделывал Вермеера из мести критику

Кто не знает знаменитого Вермеера и не менее знаменитую "Девушку с жемчужной сережкой".

С именем Вермеера тесно связано имя его подделывателя из двадцатого века, художника Хана Ван Мегерена.

Ван Мегерен взялся за неблагородное дело не наживы ради, а исключительно из чувства мести. Он хотел выставить дураком мерзкого искусствоведа, посмеявшегося над его работами.

Ван Мегерен закончил Академию художеств, был отличным рисовальщиком. Но первая же выставка закончилась провалом. Дело в том, что он работал в классическом стиле, а в двадцатом веке царствовал авангард и классический рисунок был никому не интересен.

- Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе, - глумились искусствоведы, среди которых особенно упражнялся в остроумии некий Абрахам Бредиус.

Художник затаил обиду и решил отомстить страшной местью. План был таков: он создаст поддельную картину, подсунет ее на экспертизу, а потом оповестит общественность, что искусствовед - полный дурак.

Конечно же, мишенью злопамятный худжник выбрал того самого Абрахама Бредиуса, главного исследователя и популяризатора Вермеера.

Девушка с жемчужной сережкой. Вермеер

Даже не верится, что до двадцатого века автор "Девушки с жемчужной сережкой" был художником довольно-таки забытым. Изучать его начинают в начале двадцатого века, а пик интереса приходится на двадцатые-сороковые годы.

В раскрутку Вермеера внес много сил Бредиус. Но человеком искуствовед был и правда плохим и непорядочным. Например, он очень некрасиво надул нашего коллекционера Дмитрия Щукина. Когда Дмитрий приобрел работу Вермеера "Аллегория Веры" и понес ее на экспертизу Бредиусу, тот сказал: ой, батенька, да вас обманули. Немедленно избавляйтесь от картины, это фальшивка.

Расстроенный Сергей выставил картину на аукцион, где ее купил... тот самый эксперт, уверявший, что это - фальшивка.

Эта картина работы Вермеера ушла из рук коллекционера Сергея Щукина

Ван Мегерен изучил все досконально. Купил дом на юге Франции, чтобы никто из знакомых не видел, чем он занимается. Заказал ляпис-лазурь из Афганистана, как это делала Вермеер. Нашел на рынке картину 17 века, снял с нее слой краски, чтобы получить холст и грунт тех времен...

По окончании работы он поставил готовое изделие в печку, чтобы картина затвердела, потрескалась и на ней образовался кракелюр, который есть на работах старых мастеров.

Художник написал свой "шедевр" по книгам Бредиуса и в соответствовии с его формулировкам.

Бредиус тогда носился с идеей, что Вермеер должен был писать картины на религиозные темы. Доказательств идее было маловато: известно всего около тридцати работ Вермеера, из которых на религиозную тему были одна-две и обчелся. То-то обрадовался искусствовед, когда ему в руки попался неизвестный ранее "шедевр", где было все так, как он и предвидел. Тут тебе и подражание Караваджо, и свет, падающий слева, и святые крупным планом! Обрадованный Бредиус немедленно предложил Роттердамскому музею выкупить эту работу.

Здесь бы Ван Мегерену и рассказать все как на духу. Но полученные тысячи гульденов заставляют повременить. Он написал еще одну картину в том же духе. И она принята на "ура" и куплена самим Германом Герингом.

Эта работа - подделка Ван Мегерена, была куплена Германом Герингом

Что Геринг, что Гитлер были большими поклонниками Вермеера, как продолжателя истинно арийского искусства. Дальше дело пошло по незапланированному сценарию. Перед концом войны Геринг велел жене бежать и взять с собой единственную картину. Какую? Конечно Времеера. В нем немец был уверен: в любое время жена сможет продать работу великого художника задорого и безбедно жить всю оставшуюся жизнь.

Но не сложилось. Супружницу поймали американцы, полотно конфисковали и довольно быстро выяснили, кто продал нацистам Вермеера. Мегерена посадили, обвинив в коллаборационизме. И тогда наш герой решил открыться. Мол, картина-то - поддельная, он обманул фашистов, а значит, он не коллаборационист, а настоящий герой.

При свидетелях Ван Мегерену велели написать новую картину Вермеера. Он сделал это, создав работу "Христос среди книжников", на которой изобразил себя в образе Христа.

Отсидел фальсификатор недолго, и вскоре умер. Но зато невероятная история привлекла еще больше внимания к Вермееру.

История вторая. Загадочный продавец Ван Гога

Настоящий портрет Ван ГогаФото: wikimedia.org

Стоимость работ художника сильно зависит от мифов и легенд вокруг этого художника.

У искусствоведа Юлиуса Мейер-Грефе хранились работы Ван Гога, которые он хотел продать их подороже. Но для того, чтобы продать художника, нужно, чтобы он был на слуху. В начале двадцатого века Мейер-Грефе написал несколько статей о художнике, представив его сначала модернистом, потом авангардистом, однако статьи не имели успеха: нашел, чем удивить, двадцатом веке модернистами и авангардистами были все.

Спустя некоторое время, Юлиус предпринял еще одну попытку. Он написал книгу, в которой сгруппировал скудные сведения, мифы и сплетни о Ван Гоге в яркую и небывалую историю.

И это сработало. К Ван Гогу начинают относиться иначе, он (посмертно, конечно) становится модным, дорогим и популярным художником.

Однажды к Юлиусу пришел некий коллекционер по имени Отто Вакер.

- У меня есть тридцать работ Ван Гога, - ошарашил он.

- Откуда? - удивился Юлиус.

- Из России, - ответил посетитель.

Вообще, как рассказывает искусствовед Алина Аксенова, для фальсификаторов революция в России стала ужасно удобным объяснением отсутствия документов. Откуда полотна? А взял с чердака и бежал: поди, проверь, как оно было на самом деле.

И действительно. Тридцать работ, предложенных Вакером, поначалу были признаны подлинниками. А потом - случилась большая выставка 1927 года и когда оригиналы оказались рядом с подделками - то даже непрофессиональные зрители заметили разницу.

Портрет Ван Гога из коллекции Вакера

Коллекцию Отто Вакера решили проверить всеми доступными способами.

Первый результат дал химический анализ красок. В составе работ из коллекции Отто Вакера нашли сиккативы - вещества, которые способствуют быстрому засыханию масляной краски. Ван Гог писал рельефными пластилиновыми мазками и его краски сохли страшно долго. Сам-то он никакими сиккативами не пользовался. За более чем тридцать лет, которые прошли с момента смерти художника, его краски успели основательно высохнуть, а вот фальсификаторам их подделки пришлось "сушить".

Для полноты исследования картины решли проверить, что покажет рентген. (До случая с Ван Гогом никакие картины на рентгене никогда не проверялись). Обнаружили интересное. Оказалось, что на подлинных картинах мазки вовсе не хаотичные, как было принято считать. Художник наносил их последовательно, слоями, имея представление о том, что должно получиться в итоге.

Другое дело - поддельные работы. На них краска налеплена абы как, сплошной мазней и лишь поверху этой абракадабры, последним слоем фальсификатор наносил изображение.

Картина из коллекци Отто Вакера из музея в Осаке

В итоге Вакера посадили, хотя так и не поняли, кто автор подделок. (Сам-то Вакер живописью не занимался). До сих пор в японском музее в Осаке висят на видном месте две сосны работы Ван Гога из коллекции Вакера. Оскака наотрез отказывается признавать эти работы подделкой: даже музею неприятно признавать, что выложил кучу денег за фальшак.

История третья. Бедный отец-одиночка Джон Майатт и его "подлинные подделки"

Джон МайаттФото: GLOBAL LOOK PRESS

Английский учитель рисования Джон Майатт был отцом-одиночкой. Когда от него ушла жена, старшему сыну было три года, младшему - год. Учительская зарплата не позволяла кормить семью, и тогда Майатт дал объявление в газете: «Подлинные подделки. Матисс. Модильяни. Пикассо». За 150-200 фунтов стерлингов он был готов сделать копию известной картины или написать новую под известного художника. Хороший подарок на день рождения, почему нет. Заказы посыпались как из рога изобилия. Особенно часто к художнику обращался некий анонимный покупатель сэр Дрю и просил написать то Матисса, то Пикассо.

А однажды сэр Дрю повился лично с дипломатом в руках. Щелкнул застежками и вывалил перед изумленным художником "честно заработанные Майаттом" 25 тысяч фунтов стелингов.

Дрю признался, что продавал работы как оригиналы. И предложил сотрудничество.

Майатт блестяще подделывал импрессионистов. Он ходил в музеи, в течение получаса смотрел на картины, не делая никаких пометок и набросков в блокноте, а потом возвращался домой - и писал свое полотно в том же стиле, что и изученный художник.

В свою очередь сэр Дрю взял на себя техническую сторону вопроса: он находил письма художников с описанием той или иной картины, которая так и не была создана. А потом - появлялась картина Майатта, подходящая под описание.

Так они работали с 1988 по 1993 год, пока замученный совестью Джон не сдался полиции. В тюрьме Джон писал портреты сокамерников, а они расплачивались с "Пикассо" (такую кличку дали ему за решеткой) телефонными карточками, чтобы художник мог позвонить детям. Майатт поклялся, что когда выйдет на свободу - больше не возьмет карандаш в руки. Но не тут-то было. Через неделю после освобождения ему позвонил директор тюрьмы и попросил нарисовать "что-нибудь под Матисса в подарок теще".

Джон продолжает писать картины уже не скрывая своего авторства. Спрос на них - огромен, а цена достигает нескольких десятков тысяч фунтов. К слову, больше, чем платил ему сэр Дрю за подделки.

А в начале двухтысячных работы художника были выставлены в музее Мюнстера, где провели выставку подлинников и подделок. Все работы были без этикеток, так, чтобы сам зритель решил для себя, что ему больше по душе.

Вольфганг и Хелена Бельтракки: "Мы не обманываем тех, кто не хочет обманываться"

Когда Вольфганг женился на Хелене, предприимчивая женщина решила капитализировать талант мужа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вольфганг Бельтракки вел веселую жизнь: то путешествовал, то ходил под парусом, то снимал кино. Он неплохо рисовал и часто дарил друзьям свои рабты выполненные "под Пикассо".

- Ну вылитый Пикассо! Если бы не знал, что это ты - ни за что бы не заподозрили подделку! - восхищались друзья.

Когда Вольфганг женился на Хелене, предприимчивая женщина решила капитализировать талант мужа.

Как мы уже поняли из предыдущих примеров, провенанс (то есть, поисхождение) - главная составляющая любой работы. Но провенансом не всегда может быть документ. Это могут быть и письма, в которых упоминаются картины. (Как в случае с сэром Дрю). Либо - фотография, по крайней мере, так поступила Хелена.

Бельтракки придумали легенду, будто дедушка Хелены коллекционировал искусство. Сама Хелена развесила на стене картины своего мужа, а потом - нарядилась в винтажные платья собственной бабушки и наделала фотографий на фоне картин. (Бумагу для фотографий супруги приобрели в антикварном магазине). Так сделанные снимки обеспечили провенанс. Бельтракки выдавали селфи Хелены за фотографии ее бабули на фоне "коллекции".

Хелена Бельтракки притворяется бабушкой

Дальше муж взялся за работу. Он писал под Фернана Леже, Пикасо и Макса Эрнста. Причем, его работу "Лес" супруги умудрились продать за 7 миллионов долларов, а сама вдова Эрнста не распознала подделку и назвала ее лучшим произведением своего мужа.

Этот факт сильно позабавил супругов. Сидя на скамье подсудимых они хохотали как ненормальные, вспоминая эту историю.

Картина "Лес", написанная Бельтракки, была признана женой Эрнста как оригинал

- Мы не грабили нищих. Обманывались те, кто хотели обмануться, - повторял Вольфганг.

Супруги попались на мелочи. Бельтракки подделывал Генриха Кампедонка и одна из картин ушла в коллекцию украинскому олигарху, который с чего-то решил заказать экспертизу. И тут химический анализ красок показал фальшак. Выяснилась, что белый цвет, который использовал Бельтракки - это титановые белила. В 1910 году их использовали для окрашивания кораблей, но не для живописных работ.

Неожиданное открытие запустило принцип домино. Проверили все работы из коллекции дедушки Хелены. В итоге Вольфганга осудили, приговорили к 6 годам тюрьмы и крупному штрафу.

Но веселый человек и в тюрьме сидел весело. Он только ночевал за решеткой, а днем разъезжал по ток-шоу и раздавал интервью. Из-за скандала он сильно прославился и даже стал вести по телевизору шоу "Искусство подделки". Так герой - и антигерой поменялись местами. Пресса до сих пор уважительно называет Бельтракки "Леонардо да Винчи от фальсификации".

И еще немного о подделках

А что по поводу отечественных мастеров? Кого чаще других подделывают у нас?

Сейчас в ходу - русское реалистическое искусство. Популярны иллюстрации из учебника литературы: Шишкин и Айвазовский. Этих художников очень любят нувориши, увидевшие картины на форзацах учебников по литературе и с тех пор укрепившиеся во мнении, что Шишкин и Айвазовский - это самые лучшие наши мастера.

Как рассказывал искуссвовед Андрей Сарабьянов, эдакой любовью к русскому реализму не преминула воспользоваться одна преступная сеть. Дельцы скупали по дешевке скандинавские пейзажи 19 века, пририсовывали русскую подпись и маковку церкви над лесом - и продавали за огромные деньги…

В девяностые годы популярностью пользовались подделки наших авангардистов.

До сих пор на слуху скандал пятилетней давности с подделкой Бориса Григорьева «В ресторане». Эта подделка стоила репутации видного искусствоведа Елены Баснер, атрибутировавшей фальшак как оригинал и угодившей впоследствии за решетку.

А на одной из лекций искусствовед Алина Аксенова рассказала интересную историю про подделку авангардистки Любови Поповой.

Еще в девяностые к питерскому реставратору пришел друг и попросил сделать кому-то в подарок рисунок в стиле Любови Поповой, художницы-авангардистки. Реставратор набросал что-то на куске обоев, а спустя несколько лет ему прислали эту работу в качестве лота, который выставляется на аукционе и попросили атрибутировать.

Художник совсем растерялся:

- Это моя работа, я автор, эти обои у меня до сих пор в маленькой комнате, - сказал он.

Вопрос был снят. Но через некоторое время этот же рисунок появился на аукционе "Кристис". И автором его значилась Любовь Попова.

Не так давно исследователь авангарда Андрей Сарабьянов признался, что и сам ошибался в атрибуции картин.

"Был такой художник-авангардист Лев Бруни. Он подписывал свои пейзажи буквами «LB» или «L Bruni», и однажды я попался, опубликовал в книге одну картинку, приписав ее Льву Бруни. Уже позже выяснилось, что это работа художницы Лионеллы Бруни, итальянки, работавшей в Париже примерно в то же время, что и Лев Александрович Бруни. Нельзя сказать, что их пейзажи похожи как две капли воды, но время совпадает, подписи совпадают. Понятно, что работы Лионеллы Бруни ценятся ниже, но на рынок попало некоторое количество ее работ под видом Льва Бруни. Некоторые из них до сих пор висят в частных коллекциях".

В следующем материале мы расскажем о самых громких подделках отечественных художников.

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