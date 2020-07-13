Контрабанда, подводные мины, убийства и расследование ФСБ: на Первом канале стартует сериал «Андреевский флаг»

Были и блестящие образчики: «Горюнов», «Адмиралъ», «Робинзон». Были и шаблонные поделки.

Первый канал пробует продолжить традицию высокопробных работ по теме и выпускает сериал «Андреевский флаг», который, как понятно из названия, посвящен жизни служивых - точнее, трех поколений подводников.

Старший из них - вице-адмирал Григорий Чернобаевский (Анатолий Васильев) - после долгих лет верной службы уходит в отставку. Его сына Сергея (Дмитрий Миллер) после срыва учений в Баренцевом море понижают - назначают командиром дизельной подводной лодки на Северном флоте. Сын Сергея и внук вице-адмирала Валера (Семен Шемес), мечтавший стать программистом, и вовсе не поступает в институт и оказывается на флоте почти случайно - попадает в морпехи. Такой вот «Вечный зов» в формате ВМФ.

- Для съемок Министерство обороны предоставило нам корабли и подводные лодки, - объясняет режиссер Виталий Воробьев. - А половина людей из экипажа в кадре - настоящие военные. Также у нас были консультанты разных уровней, и, снимая в подводных лодках, я обращался непосредственно к командирам подлодок, прямо на месте мы поправляли сцены, чтобы все соответствовало действительности. Конечно, моряки будут смотреть наше кино, и к достоверности они относятся щепетильно, поэтому я старался снимать максимально близко к реальности. Важно, чтобы не было ошибок в терминологии, в показе взаимоотношений между военнослужащими.

А отношения на флоте - чуть ли не ключевой элемент службы. Долго находиться друг с другом в замкнутом пространстве - определенное искусство. Особенно если нужно слаженно взаимодействовать и подчиняться приказам. Почти как дома, где глава семьи формально имеет непререкаемый авторитет, а на деле - случается разное. Так, вице-адмирал не перестает спорить с супругой Валентиной (Елена Проклова) по поводу будущего дочери Кати (Ирина Темичева), что работает учительницей истории в школе. Каждый день - новая история завихрений на службе и в отношениях между разными поколениями офицеров. Естественно, не без детективной канвы. Контрабанда, подводные мины, убийства и расследование ФСБ - это только малая часть айсберга, вокруг которого курсирует «Андреевский флаг».

Первый канал. «Андреевский флаг». Понедельник - четверг, 21.30.

Герой Дмитрия Миллера - потомственный моряк. Фото: Первый канал.

А ЧТО ЕЩЕ

Звезда «Склифосовского» - теперь знахарка

А вот одна из главных звезд российских мыльных опер Мария Куликова («Простые истины», «Две судьбы» и даже «Склифосовский») сыграла далекую от океана и максимально приближенную к земле Ангелину - потомственную знахарку, бабка которой передала ей секреты народной медицины. Теперь она принимает на дому, практически как Ванга. Только вот предвидеть женщина не умеет: иначе бы наверняка придумала, как себя вести, когда увидит на пороге Пашку Коростылева (Виталий Кудрявцев) - жениха и любовь всей молодости. Спустя 20 лет после неудачной попытки романа он приходит к Ангелине уже в качестве отца семейства. И по совсем не романтическому поводу - его сыновья-близнецы тяжело заболели...

Действие сериала охватывает временной промежуток в два десятка лет, поэтому двух главных героев - Ангелину и Павла - в молодости сыграли Анна Сагайдачная и Сергей Козлов.

Россия - 1. «Ангелина». Понедельник - пятница, 21.20.