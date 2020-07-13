«На такую фигуру любой клюнет»: 57-летняя Алена Свиридова в бикини отметила День рыбака

Алена Свиридова поздравила всех причастных с Днем рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. По этом случаю артистка примерила новое бикини в яркую красно-белую полоску и сделала селфи у зеркала. Снимком певица поделилась в Инстаграме, рассказав, что в ее родной Керчи профессиональный праздник рыболовов - очень важное событие.

- Всех с днём рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости, - написала Свиридова. - Вот я и нарядилась по случаю праздника.

alenasviridova Всех с днём рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости:) Вот я и нарядилась по случаю праздника:) #деньрыбака #аленасвиридова #алёнасвиридова #alenasviridova #керчь

Не каждая женщина в 57 лет отважится сфотографироваться в купальнике. Неудивительно, что смелый кадр исполнительницы хита «Розовый фалминго» вызвал шквал комментариев. Подписчики уверены, что для своих лет Алена в отличной форме — подтянутая и спортивная фигура, красивый загар. «Неужели рыбачка Соня?», «Повезло рыбаку!», «На такую фигуру любой клюнет», «Какая вы красивая и милая», - пишут они.

Впрочем, не все разделяют эти восторги: некоторые фолловеры уверены, что в таком возрасте выкладывать в Инстаграме снимки в бикини уже не стоит. «Алена, у вас отличная фигура, не обращайте внимания на комментарии нервных бабулек!», - подбадривают Свиридову поклонники.

Певица, впрочем, на критику злопыхателей не обращает внимания и щедро делится в Инстаграме снимками в купальнике. Алена родилась и выросла в Крыму, под Керчью у нее большой дом, где она проводит каждое лето. Певица ведет здоровый образ жизни: каждое утро отправляется на пробежку и много плавает в море с ластами.

Свиридова — отличная хозяйка: многое в доме она делает своими руками. На днях, например, Алена показала в видео, как она укладывает кирпичи на летней террасе. Певица ловко орудовала мастерком, чего никак не ожидаешь от звезды эстрады.

alenasviridova Алена с гражданским мужем Давидом Варданяном

Уже почти 8 лет Алена живет в гражданском браке со своим бойфрендом Давидом Варданяном. Давид младше избранницы на 13 лет, однако это совершенно не мешает паре. Певица не торопится ставить штамп в паспорте. Еще несколько лет назад она заявила: свадьбы не будет!

- У меня к свадьбе не очень романтическое отношение. Свадьбой заканчиваются сказки, и я все пытаюсь этот конец отсрочить, - призналась Свиридова. - Все-таки у влюбленных должны быть какие-то препятствия, чтобы об этом можно было писать. А так - они поженились и ходят в тапочках. Все!

Алена официально была в браке дважды. В 1980 году она вышла замуж за Сергея Свиридова, впоследствии эмигрировавшего в Канаду. В Канаде вместе с отцом сейчас живет старший сын артистки Василий. Молодой человек поселился в Ванкувере, работает программистом.

Вторым супругом звезды стал американец, сотрудник американского посольства в России Генри Пикок. Их свадьба в 1998 году романтично прошла на Карибских островах. С третьим мужем, манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, Алена предпочла не связывать себя узами брака, хотя и родила от него сына Григория. Дмитрий и Алена познакомились на телепроекте «Гарем» и прожили вместе с с 2003 по 2007 год.