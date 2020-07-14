«Хотела умереть»: Заболевшая Анита Цой рассказал, как коронавирус влияет на психику

Анита Цой выписалась из больницы после того, как ее госпитализировали с коронавирусом. Певица сняла и разместила в Инстаграме видеоролик, в котором честно рассказала, что ей пришлось пережить. Артистка предупреждает: COVID-19 — это не шутки, и если бы она вовремя не обратилась к врачам, то могла бы умереть.

- Моя правда о COVID-19. От всего сердца благодарю 52-городскую больницу, отделение Ревматологии и жизнь, которая продолжается! - написала Анита.

Артистка провела в больничной палате почти две недели, первая из которых далась ей очень тяжело. Высокая температура, ломота во всем теле, апатия, боль в легких и проблемы с дыханием — через все это Аните пришлось пройти.

- У меня был случай среднетяжелой формы. 52 процента поражения легких... Была страшная ночь, когда меня могли перевести в реанимацию. Спасибо врачам, справились, - говорит она.

Но главное, по словам 49-летней звезды, коронавирус сильно влияет на психику. В один из самых тяжелых моментов к ней даже приходили мысли о смерти.

- В один жаркий день открыла окно и так захотела вдохнуть полной грудью, что появились страшные мысли… Я забилась в угол палаты, успокоилась и была рада, что в больнице есть с кем поделиться своими паническими атаками, - рассказала Цой.

Певица восстанавливалась на аппаратах дыхания. Фото: кадр видео.

А начиналась ее болезнь как обычный грипп, с тех же простудных симптомов. Вот только если при гриппе люди обычно знают, что делать, то здесь все оказалось гораздо серьезней. Ни одно лекарство не помогало, Аните становилось все хуже и хуже.

- Все начиналось как обычно — насморк, кашель, температура, - говорит певица. - Но здесь было ощущение, что этот вирус испытывает тебя на прочность, просто начинает бомбить со всех сторон. Самое неприятное — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. Я не понимала, где я нахожусь. Мне было так плохо, что если бы не подоспела вовремя помощь, и меня не положили бы в больницу, я бы просто сдохла.

Врачи назначили Аните мощный курс препаратов, делали ей переливания плазмы, ежедневно ставили капельницы и реабилитировали ее легкие с помощью различных дыхательных аппаратов. Певица не могла обходиться без кислородного аппарата, и лишь спустя неделю смогла дышать самостоятельно.

Где Анита могла подхватить COVID-19 – неизвестно. С первых дней пандемии певица очень заботилась о своем здоровье. Она сразу же самоизолировалась в загородном доме и требовала от членов семьи неукоснительного соблюдения санитарных норм. Больше всего Анита беспокоилась о пожилых родителях, которые живут вместе с ней. Артистка три месяца провела на самоизоляции, и, казалось, при такой осторожности просто не могла заразиться. Близкие звезды утверждают, что понятия не имеют, как Анита заболела.