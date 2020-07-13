«Новоселы обнаглели»: депутаты требуют защитить застройщиков от потребительского экстремизма

Депутаты в очередной раз хотят поправить закон о долевом строительстве. Теперь — не поверите — с тем, чтобы защитить застройщиков от их клиентов, которые, оказывается, стали предъявлять слишком много требований в судебном порядке.

Законопроект, который должен защитить строительные компании от «потребительского экстремизма», подготовлен по инициативе госсобрания Башкортостана и в начале этой недели внесен на рассмотрение.

О чем речь? «В последние годы резко возросло количество судебных исков к застройщикам с претензиями о несоблюдении ими стандартов качества строительства или сроков передачи квартир участникам долевого строительства», - говорится в пояснительной записке.

В качестве примера приводится статистика по Башкортостану. В 2018 году таких судебных споров было 164, в пользу граждан с застройщиков взыскано 15 млн рублей. А только за пять месяцев 2020 года судебных процессов было уже 328, а граждане отсудили около 20 млн.

В связи с такой тенденцией предлагается законодательно закрепить, что сначала недовольный качеством строительных работ гражданин должен предъявить претензию застройщику во внесудебном порядке — а уж потом топать в суд. Кроме того, законодатели хотели бы разобраться с размером неустойки за просрочку передачи квартиры новоселам. В частности, исключить из периода, за который с застройщика можно требовать неустойку из-за не вовремя переданной квартиры, те дни, когда он устраняет там недоделки, на которые указал дольщик.

Хорошо помню, еще лет пять-семь назад от покупателей новостроек шел в «КП» вал жалоб на то, что в новой квартире все вкривь и вкось, а бороться с этим практически невозможно. Застройщик жалобы игнорирует, а суды в итоге присуждают такие суммы, что связываться с этим есть смысл разве что из жажды справедливости. Многие и не связывались — были рады тому, что дом вообще построили и квартиру хоть в каком виде передали.

За это время государство неоднократно ужесточало законодательство о долевом строительстве. В том числе и в плане защиты покупателей нового жилья от строительной халтуры. Видимо, получилось — за что вообще-то нельзя не порадоваться.

Теперь представители недовольных застройщиков доказывают, что на судебных процессах по квартирно-строительным делам зарабатывают не граждане, а ушлые юридические компании и общества по защите прав потребителей. Которые науськивают клиентов цепляться к незначительным мелочам типа царапин на окнах и замены одних стройматериалов на другие (скажем, не тот вид линолеума положили) — и на этом основании не принимать квартиру, а потом требовать неустойку. Защитники потребителей в свою очередь говорят, что законопроект против «потребительского экстремизма» новоселов проталкивает строительное лобби.

- Суды сейчас достаточно часто рассматривают иски граждан к застройщикам, и практика по таким делам обширна, - рассказывает адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. - В том числе и в плане противодействия «потребительскому экстремизму». Вот, для примера, один из выводов Московского городского суда по итогам рассмотрения подобных дел в апелляционной инстанции: недостатки, которые не являются существенными, не дают дольщику право на отказ в приеме квартиры. Такое поведение может расцениваться как злоупотребление правом.

НАПОМИНАЛКА «КП»

На что имеет право будущий новосел

По действующему законодательству, дольщик должен подписать акт приемки квартиры. Тем самым он подтверждает, что претензий к будущему жилью у него нет, застройщик все свои обязательства выполнил.

- Застройщик обязан передать дольщику квартиру, качество которой соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, - разъясняет Светлана Жмурко. - Если это не исполнено, дольщик вправе требовать — в том числе и через суд - устранения нарушений и привлечения застройщика к ответственности.

Что можно потребовать:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены договора (то есть вернуть часть денег);

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Возможно что-то одно из этого перечня, по выбору новосела.

Кроме этого, дольщик имеет право на неустойку, если:

1) застройщик нарушил сроки передачи дольщику квартиры, не согласовав с ним такое изменение условия договора;

2) нарушен согласованный с дольщиком срок устранения недостатков (дефектов) квартиры, обнаруженных в течение гарантийного срока (не меньше пяти лет).

Что бы там ни говорили, а как объясняют эксперты, с иском в суд против застройщика и сейчас стоит идти только в случае, если речь идет о НЕДОСТАТКАХ построенного, а не НЕДОРАБОТКАХ. В чем разница?

Самый характерный пример недостатка — трещины в несущих конструкциях. С этим в суд, конечно, идти надо. Но стоит запастись заключением специалиста в качестве доказательства.

Примеры недоработок:

- регулировка створок оконных блоков,

- царапины,

- сколы на поверхностях.

Если вы на этом основании откажетесь принимать квартиру и придете за сатисфакцией в суд, вас там, скорее всего, развернут.