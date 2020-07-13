«Меня обзывали чуркой и гнобили»: Айза Анохина вспомнила, как росла в Москве, будучи чеченкой

Блогер, ювелирный дизайнер и даже телеведущая Айза Анохина все чаще всплывает в инфополе не в контексте прежних отношений с популярным рэпером Гуфом (Алексей Долматов), а как автономная личность — то музыкальный альбом выпустила, то реалити-шоу на канале «Супер». Ксения Собчак и решила взять интервью у девушки и расспросить о насущном — новом романе, прошлой любви, детстве и амбициях.

ПРО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«В 10 лет я попала под бомбежку во время Первой чеченской войны, потом вернулась в Москву с горем пополам — и там началось. Меня гнобили и обзывали. В школе я даже попросила учителей не рассказывать о моей национальности, чтобы меня не мучили. Как только узнавали, что я — чеченка, сразу начинали обзывать «чуркой». До этого я гордилась и радовалась, что я — чеченка».

ПРО ВОЙНУ

«Из детства я помню только это. Ничего другого не помню. Мы приехали к родственникам в Грозном и как раз началась война. Все аэропорты закрыли. Мы начали собирать вещи, чтобы уезжать, за нами заехал дядя, запихнул всех в «Газель» и увез в село. Большую часть войны мы провели в селе Новые Атаги. Когда была бомбежка, все спускались в подвал, а тяжело больную бабушку переносили на руках. Так было год. Около 70 русских солдат, молодых ребят, приютила моя мама — они жили с нами. Построили печку. Бабушкины бриллианты меняли на муку. Ели редко»

ПРО ДУДАЕВА

aizalovesam А этот пост я пишу в поддержку Риты Дакоты, Агаты Муцениеце, меня и миллионы других женщин

«Отец служил в КГБ и работал в Чечне под прикрытием, пытаясь разоблачить Джохара Дудаева (первый президент самопровозглашенной республики Ичкерия). Они его и накрыли вроде (был убит в 1996 году в результате спецоперации). У меня даже есть фото с Дудаевым. Дело было так. В четыре года мне впервые дали пострелять из пистолета ТТ, в пять стреляла из УЗИ и автомата Калашникова. И когда папа работал на Дудаева, мы поехали на пикник — все с семьями. И там был холмик, на нем — ведро, а на ведре — бутылка. Все стреляют по ней и специально промазывают. А моей маме понадобилось попасть — так она чуть не завалила всю операцию. Была очень напряженная обстановка. Никто не понял, почему обычная чеченская женщина так хорошо стреляет? Папа очень громко ругался потом»

ПРО ГУФА

aizalovesam Сэмик и папу в тик ток затянул!!! Безумно милое видео) спасибо вам, мои пацанчики!!!

«Он хороший. Леша, я тебя очень люблю! Хоть ты говнюк и аппендикс моей жизни (бывшему мужу Айза родила сына Сами, которому рэпер посвятил альбом; сам музыкант признавался в интервью, что изменял жене, и когда она была в положении, и после — однажды вместе с другом они украли у Айзы люксовые часы, продали их и потратили деньги на наркотики). Но я тебя очень люблю, и за все тебе благодарна. Ты, правда, хороший и заботливый. Не подам я на алименты, не переживай».

ПРО НОВУЮ КВАРТИРУ

aizalovesam Пропуск есть?)

«С ремонтом стоила около 50 миллионов рублей. Купила, когда дом только строился. Заработала на блогерстве и работе на телеке (работала на канале «Пятница!» и «Супер»). Копила лет 10. Откладывала, откладывала. И все вложила в жилье. В декабре 2019 года перед Новым годом у меня на карте было 5 тысяч рублей. Тогда впервые позвонила Гуфу и спросила денег: «Помогай». Дал 100 тысяч рублей — Новый год отметили»

ПРО НОВЫЙ РОМАН С ОЛЕГОМ МАЙАМИ

«До того, как я познакомилась с Олегом (певец Олег Кривиков выступал в шоу «Голос» и некоторое время был сотрудничал с продюсерским центром Максима Фадеева), было полное ощущение, что он — конченый придурок и вдобавок гей. Была полностью в этом уверена. Но когда я переживала не самое лучшее время, он писал мне комплименты в инстаграм, потом пригласил меня в кино, и мы начали дружить. Отношений не было. А когда они начались, он не хотел, чтобы о нас кто-то знал. Во-первых, он красивый. Во-вторых, он смешной. Но замуж за него я не собираюсь. Желаю ему в жизни [девушку] намного лучше, чем я».