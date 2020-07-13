2020-07-13T16:44:30+03:00
Общество

На Москву снова обрушатся сильнейшие ливни: месячная норма осадков за три дня

Сильнее всего лить будет днем во вторник, 14 июля, и в ночь на среду, 15 июля. Вместе с дождями придет резкое похолодание
Юлия СМИРНОВА
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Тропическими ливнями летом-2020 года москвичей уже не удивишьТропическими ливнями летом-2020 года москвичей уже не удивишьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тропическими ливнями летом-2020 года москвичей уже не удивишь – когда жара под тридцать градусов, стена воды, выходящие из берегов подмосковные реки и потопы на улицах мегаполиса. В ближайшие дни на Москву снова обрушатся сильнейшие дожди. Но уже не теплые, а неуютные осенние, с пронизывающим ветром и резким похолоданием.

- Дожди принесет холодные атмосферный фронт. Сейчас он расположен вдоль линии СмоленскТверь, а во вторник, 14 июля, будет проходить через Московскую область, - делится с “КП” прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - За три дня, с понедельника по среду, выпадет от 50 до 90 мм осадков. При том, что месячная норма для всего июля – 94 мм. Самые сильные дожди ждем во вторник днем и в ночь на среду, прогремят грозы. Возможно, будут побиты суточные рекорды по количеству осадков, но это будет зависеть от точного времени прохождения атмосферного фронта. Во вторник температура понизится до +21...+23 градусов, в среду до +19...+21, в четверг всего +16...+18. А это градусов на пять холоднее, чем положено по климатическим нормам для середины июля. И очень ветрено, порывы до 20 метров в секунду. Так что в целом погода будет очень некомфортной и совсем не характерной для макушки лета.

В Гидрометцентре России выпустили штормовое предупреждение: из-за ливней на реках ожидаются дождевые паводки. В западных районах Московской области вода может достичь опасных отметок и затопить новые участки. Хотя и так уже уровень воды в Истре поднялся на полтора метра. А в Можайском районе и Рузе на прошлой неделе “поплыли” сотни дач и частных домов.

- Дожди не прекратятся до конца рабочей недели, - не радует Татьяна Позднякова.

Хорошо хоть в выходные синоптики обещают возвращение лета! В субботу потеплеет до +24 градусов, в воскресенье до +26. И сухо, что редкость по нынешним временам.

Такое впечатление, что на Москву и так уже вылилась целая Ниагара – что ни месяц, то рекорд по дождям.

Май-2020 - самый сырой за всю историю метеонаблюдений, то есть за 140 лет. Столице досталось 160 мм осадков - 322% по сравнению с климатической нормой.

Июнь-2020 - самый дождливый за 70 лет, за месяц выпало 159 мм осадков - 212% по сравнению с нормой.

Июль продолжается в том же духе. Московскую облась заливало и на прошлой неделе, и в минувшие выходные. А благодаря нынешним дождям месячная норма по осадкам точно будет перевыполнена к середине июля.

Кто-то забыл закрыть кран в небесной канцелярии?

- Аномальное количество осадков, скорее всего, связано с волнами Россби в атмосфере (гигантские изгибы высотных ветров, длиной от ста до тысяч километров). Они в этом году очень подвижны и имеют большую амплитуду, - объясняет Татьяна Позднякова. - В результате атмосферные фронты циклонов (а именно они приносят нам дожди) часто располагаются меридиональном направлении — тянутся с севера на юг, а не с запада на восток, как обычно. Из-за этого фронты они очень контрастные, с большой разницей температур, а именно на контрастах и случаются мощные ливни и грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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