Такси за 11 миллионов: у российских борцов с допингом аудиторы нашли финансовые нарушения

В финансах Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) наши ряд крупных нарушений. Аудитор, выбранный Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом страны установил, что борцы с допингом 2018-2019 годах допустили разные вольности, например в вознаграждении сотрудников. Все это теперь может стоить должности гендиректору агентства Юрию Ганусу.

Все умрут, а я останусь

Так получилось, что РУСАДА в последние годы выступает как самый главный критик российских спортивных властей. Ее глава Юрий Ганус при любой возможности грозит ОКР, ПКР и спортивным федерация всеми муками ВАДА вплоть до полного отстранения. На прошлой неделе он, например, заявил, что после ноябрьского судебного разбирательства в Спортивном арбитражном суде Лозанны (КАС) из международных организаций выгонят всех представителей России. «Единственной организаций, которая останется вне санкций, будет РУСАДА», - заявлял Юрий Ганус.

Но президент ОКР Станислав Поздняков и первый вице-президент ПКР Павел Рожков в один голос объявили, что причиной проверки РУСАДА стала не ее деятельность – по ней как раз вопросов нет. А есть они только по деньгам, которые они тратят.

В РУСАДА хотели утвердить финотчетность задним числом

В ОКР и ПКР – учредители РУСАДА. И они решили назначить новую финансовую проверку после того, как гендиректор РУСАДА задним числом утвердили своего аудитора и итоги его работы. «Это было нам своеобразным сигналом, - рассказал президент ОКР Станислав Поздняков. – Мы увидели, что выбранный руководством РУСАДА аудитор не входит даже в сотню крупнейших аудиторских компаний, и непонятно на каком основании его выбрали».

После этого учредители разослали предложения провести проверку 10 крупнейшим аудиторам. Кто-то не смог найти окно в ранее сверстанных графиках, чтобы провести эту работу. Кого-то не устроили сроки, и получилось, что такую углубленную аудиторскую проверку смогла провести только одна компания – ООО «ФинЭкспертиза». Она и обнаружила ряд нарушений.

В чем конкретно обвиняют РУСАДА

Аудиторский отчет Олимпийского комитета России обещает опубликовать на своем сайте. А до этого подробности всплыли в телеграм-канале «Постправда». Там в частности утверждалось, что гендиректор организации брал индивидуальные уроки английского языка за счет бюджета, а на такси сотрудники РУСАДА портили за 2018 и 2019 год 11 млн рублей. Юрий Ганус эти цифры опроверг. По его словам суммы были в сто раз меньшие. А совмещение постов и окладов – оправданный шаг. И по его словам выходило, что нарушения такие небольшие, что за месяц их можно спокойно устранить. Но судя по всему у ОКР и ПКР другое мнение по этому вопросу.

Юрий Ганус может скоро лишиться своего поста.Фото: ТАСС

Гануса ждет отставка?

Этот вопрос будет решать Наблюдательный совет РУСАДА. «Мы отправили все документы Наблюдательному совету, они должны собраться и выработать решение», - рассказал Станислав Поздняков. Какие это будут решения, пока неизвестно, но в ближайшие пару недель наверняка решится судьба гендиректора РУСАДА Юрия Гануса. И если его сместят, то наверняка это еще больше осложнит взаимоотношения с ВАДА.

Хотя там и так настолько все сложно, что это как раз сейчас вряд ли волнует ОКР.

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