2020-07-14T12:15:34+03:00
Политика

Террористы в Сирии напали на российско-турецкий патруль

Бандиты заложили фугас на пути следования автоколонны
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройстваНа пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства
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Во вторник, около 8.50 по московскому времени, в Сирии было совершено нападение на гуманитарную автоколонну, которую сопровождал российско-турецкий патруль.

- Взрыв самодельного фугаса произошел во время проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб. Осколками повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль, - сообщили "Комсомолке" в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

По данным Центра трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадали и члены экипажа турецкого бронеавтомобиля. Пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия в военный госпиталь на авиабазе Хмеймим.

- Раненым оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, - сообщает ЦПВС.

В Сирии приостановлено патрулирование. Военнослужащие эвакуируют поврежденную технику и разыскивают участников нападения.

- Во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности мы устанавливаем причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну, - отметили в Центре.

Напомним, 11 июля российские комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков, которые были снаряжены взрывчаткой. Они попытались атаковать авиабазу России Хмеймим в Сирии.

В Сирии террористы подорвали российский патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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