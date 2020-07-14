В Москве 90-летнюю супружескую пару обманула лжесоседка

Эта история произошла на юго-западе столицы в районе Черёмушки несколько дней назад. 92-летний Николай Никифорович со своей супругой Тамарой Васильевной (имена изменены) вышли во двор подышать свежим воздухом и присели на лавочку около детской площадки. Вскоре к пенсионерам подошла незнакомая, но женщина. Она тепло обняла Тамару Васильевну, но пенсионерка засмущалась, не узнав собеседницу. Преклонный возраст давал о себе знать и некоторые события женщина могла забывать, а неожиданная встреча откровенно сбила пенсионеров с толку. Но их эмоциональная собеседница не растерялась и решила "освежить их память". Женщина рассказала, что она их старая знакомая по имени Бронислава, и долгое время жила по соседству с пожилой парой. А около 20 лет назад переехала жить в Германию. Но недавно была вынуждена вернуться. Николаю Никифоровичу и Тамаре Васильевне было очень неловко из-за того, что они не могли вспомнить эту женщину, но её рассказ казался убедительным и пенсионеры поверили ей на слово.

Убедившись, что пожилая пара потеряла бдительность, женщина продолжила рассказ. Она поведала, что в Россию её привели печальные обстоятельства, а её сын Марк серьёзно болен и ему нужна срочная операция. Женщина сетовала, что на лечение нужно 350 тысяч рублей, но таких денег у неё нет. И к кому обращаться в такой ситуации, она не знала. Пенсионеры восприняли рассказ бывшей соседки очень близко к сердцу. Пожилая пара подумала, что такие подробности совершенно незнакомым людям человек рассказывать бы, наверное, не стал, и возможно женщина действительно их знает. Пенсионеры решили помочь чужому горю.

Николай Никифорович поднялся вместе с Брониславой в квартиру и отдал женщине сбережения, которые они накопили с супругой. Той суммы, которую озвучила "убитая горем мать" там не оказалось, но была её большая часть - 300 тысяч рублей. Женщина забрала у пенсионеров деньги и ушла, не оставив никаких контактных данных. После этого Николай Никифорович вернулся на лавочку к жене. Вместе пенсионеры стали восстанавливать в памяти события 20-летней давности, но вспомнить никакую Брониславу так и не смогли. Когда они поняли, что отдали свои накопления мошеннице, позвонили в полицию.

— Поступило обращение от 92-летнего пенсионера о мошеннических действиях, в результате которых он передал неизвестному лицу 300 тысяч рублей. Было составлено описание подозреваемой, это женщина полного телосложения со светлыми волосами. Была одета в футболку и штаны чёрного цвета. — сообщил источник kp.ru

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье "мошенничество", а подозреваемую в обмане пенсионеров теперь разыскивают.