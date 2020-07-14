2020-07-14T12:48:46+03:00
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«Языка не знает, только кивает в ответ»: Звезда «Домашнего ареста» Анна Уколова попала в британский сериал про шпионов

Самарская актриса, воплощающая образ типичной русской женщины, заинтересовала зарубежных продюсеров естественностью
Константин ГЛЫБА
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Самарская актриса, воплощающая образ типичной русской женщины, заинтересовала зарубежных продюсеров естественностьюСамарская актриса, воплощающая образ типичной русской женщины, заинтересовала зарубежных продюсеров естественностьюФото: кадр из фильма
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В последнее время именно Анна Уколова, а не Яна Троянова или Елена Лядова раз за разом блестяще играет русских женщин с трудной судьбой: Ветка из драмы «Географ глобус пропил», Поливанова из «Левиафана», Иришка Скоробейникова из ситкома «Бородач», медсестра Лада из «Склифосовского», Лидия Иванова из «Ивановы-Ивановы» и, конечно, Нина — жена Самсонова из «Домашнего ареста».

Поэтому, с одной стороны, удивительно, а с другой — весьма логично, что британские продюсеры обратили внимание на актерский дар актрисы и пригласили сниматься в новом сериале.

Уколова не может разглашать детали и название зарубежного проекта из-за политики конфиденциальности, но часть подробностей уже известна. В британском мини-сериале Анна сыграет девушку главного героя — шпиона. Причем, русскую.

Уколова не может разглашать детали и название зарубежного проекта из-за политики конфиденциальности, но часть подробностей уже известна. Фото: кадр из фильма

Уколова не может разглашать детали и название зарубежного проекта из-за политики конфиденциальности, но часть подробностей уже известна.Фото: кадр из фильма

- Продюсеры посмотрели «Левиафан», и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа, - объяснила Уколова. - Я сказала, что я патриот Родины и не хотела бы играть «плохого русского», но ничего такого нет.

Степень органики Уколовой настолько точно соответствует предлагаемому образу, что актриса и героиня практически совпадают и в характерах, и в некоторых умениях — например, персонаж Анны, как и она сама, не владеет английским языком. Поэтому будет изъясняться с любимым на языке жестов: «английского языка не знает, только кивает в ответ».

Кто из иностранных звезд сыграет вместе с русской актрисой в четырехсерийной ленте, пока не разглашается. Известно только, что съемки проекта должны стартовать в октябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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