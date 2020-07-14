C «героем Майдана» Сашко Билым-Музычко расправились агенты СБУ

Пять лет назад украинский политактивист Евгений Василькевич не по своей воле стал агентом Службе безопасности Украины — его принудили к этому после ареста по липовому делу, пыток и дутых обвинений в «терроризме». «Службисты» хотели, чтобы молодой человек, располагавший обширными связями среди украинской политтусовки, стал их осведомителем.

Но парень не пал духом и, пользуясь новым статусом, стал собирать документы о незаконной деятельности СБУ — наподобие «эскадронов смерти», занимавшихся бессудными убийствами тех, кого Киев считал «врагами».

А потом Василькевич сбежал на Запад с целой папкой компромата. Публикуем фрагменты его документов о незаконных операциях этих «эскадронов смерти» — начиная с момента их возникновения во времена майдана-2014.

В том году вместе с украинской «революцией» взошла звезда Александра Музычко по прозвищу Сашко Билый (укр. — Сашка Белый). Радикальный националист, бандеровец, в середине девяностых — участник Первой чеченской войны на стороне боевиков-исламистов. В дни майдана с вооружённой братвой захватывал органы власти. Погиб 24 марта 2014 года — по официальной версии, Сашко якобы несколько раз (!) выстрелил себе в грудь, когда его пытались задержать сотрудники МВД. На нынешней Украине Билый-Музычко считается героем, в его честь названы улицы.

Однако документы из «папки Василькевича» свидетельствуют: это было убийство, заранее спланированное СБУ.

Но расскажем всё по порядку.

…Весна 2014 года. Майдан уже сверг законного президента Виктора Януковича, однако «национальная революция» продолжается. Координатор «Правого сектора» (запрещённая в РФ террористическая организация — ред.) на Западной Украине Сашко Билый договаривался с воинскими частями для поставки оружия его бойцам и активистам. Что, конечно, не ускользает от внимания СБУ.

Угрозу в Музычко видят и системные политики: жители Западной Украины считают его народным героем, сам он заявляет о президентских амбициях.

Из «папки Василькевича»:

В марте 2014 года в ресторане гостиницы «Мир» в Ровно прошло тайное совещание представителей главных националистических партий Украины: «Батькивщина», «Удар» и «Свобода». Обсуждалось, как решить вопрос с чересчур самостоятельным Сашкой (имена трёх депутатов, участвовавших в той сходке, есть в распоряжении «КП»).

В общем, консенсус сложился. По официальной версии, в ночь с 24 на 25 марта 2014 года Музычко погиб при задержании подразделением спецназа МВД Украины «Сокол».

— На самом деле под видом спецназа МВД в таких грязных операциях всегда участвует отряд СБУ «Альфа», а потом прикрывается названием чужого подразделения — нас, мол, там даже не было, — рассказывает Евгений Василькевич. — Скажем, в материалах моего уголовного дела говорится: в июне 2015 года меня якобы арестовал отряд МВД Украины «Сокол». Но у меня есть документы, подтверждающие, что, как и в случае с Музычко-Белым, это была именно СБУ.

Из «папки Василькевича»:

«Пулями калибра 5,45 Белому прострелили ноги в трёх местах, одной пулей ему перебили кости в ноге, добили выстрелом в сердце из 9-мм пистолета Макарова.

Также арестовали соратника Билого — Ярослава Гранитного. У него дома в Ровно нашли зарегистрированный (то есть купленный по закону) карабин марки АКМС-ф калибра 7,62 и двадцать охотничьих патронов к нему калибра 7,62х39. Также при обыске изъяли девять страйкбольных приводов, которые внешне похожи на оружие, но стреляют пластиковыми пулями. Все это СБУ сфотографировала и продемонстрировала журналистам в качестве «незаконного оружия.

Следователи пытались выбить из Ярослава Гранитного признание: якобы покойный Билый был агентом российских спецслужб, действовавшим по их указке…»

Впрочем, эта версия была настолько бредовой, что в неё не поверили даже ручные киевские СМИ.

В итоге же получается, что «системные», респектабельные политики-националисты и их крыша из СБУ сначала вылепили из Музычко и его друзей «героев Майдана», он и его товарищи помогли свергнуть власть Януковича — а потом уже самих «детей революции», как отработанный материал, пустили в расход.

Это лишь один из многочисленных документов в «папке Василькевича». Молодой человек обещает продолжить слив компромата — до тех пор, пока те, кто пытал его в застенках СБУ, не будут привлечены к ответственности.