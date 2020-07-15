Чем покупка квартиры с помощью жилищного кооператива привлекательнее аренды жилья

Супруги Ксения и Максим из Петропавловска-Камчатского в прошлом году справили новоселье в четырехкомнатной квартире 77 кв м, приобретенной с помощью нашего кооператива. До этого они несколько раз меняли съемную квартиру. О кооперативе они узнали от знакомых, которые стали пайщиками кооператива. Пришли к нам не сразу: примерно полгода наблюдали за тем, как сложится ситуация у знакомых, и только после того, как те купили квартиру с помощью кооператива, супруги решились на вступление. Через восемь месяцев после того, как они внесли первоначальный паевой взнос 35% стоимости планируемой к приобретению квартиры, ими с помощью кооператива была приобретена квартира.

Ежемесячный их платеж в кооператив за четырехкомнатную квартиру (включающий ежемесячный паевой взнос и ежемесячные членские взносы) больше, чем была их арендная плата за двухкомнатную квартиру, которую они снимали до покупки: 36 тысяч рублей против 20-ти. «При этом, - говорит Ксения, - мы понимаем, что с каждым платежом становимся ближе к тому, чтобы стать собственниками этой квартиры». Право собственности в соответствии с законодательством автоматически переходит к пайщику кооператива после возврата кооперативу предоставленных им на беспроцентной основе паевых средств на покупку квартиры в интересах пайщика.

Ляззат из Уфы в течение десяти лет снимала двухкомнатную квартиру на окраине столицы Башкортостана – чтобы было подешевле. Ее мужу приходилось добираться до работы в центре Уфы на общественном транспорте.

В съемной квартире у нее родились и стали подростками двое старших детей. Она познакомилась с членами нашего кооператива и нашими условиями, когда планировала третьего ребенка: старого жилья на семью катастрофически не хватало. Вступив в кооператив, она смогла за год купить с его помощью трехкомнатную квартиру 86 кв м. - в новом жилом комплексе в центре столицы Башкортостана: рядом с работой мужа. Ежемесячный платеж за нее кооперативу – в половину меньше, чем арендная плата, которую они с мужем вносили ежемесячно за двухкомнатную квартиру на окраине города.

Кировчане Дмитрий, Ирина и их четверо детей недавно переехали в трехкомнатную квартиру 68 кв м. До этого они более 15 лет снимали жилье, в последние годы – двухкомнатную квартиру. Пытались решить квартирный вопрос разными способами – но получилось это сделать только с помощью кооператива. При этом платеж за трехкомнатную квартиру кооперативу в два раза меньше, чем платеж, который они вносили за арендное жилье.

Андрей из Санкт-Петербурга четыре года назад уехал от родителей и снимал квартиру. Два года назад он познакомился с жилищной программой нашего кооператива, и принял решение вступить в него. Сумма ежемесячного платежа в кооперативе (состоящего из ежемесячного паевого взноса и ежемесячных членских взносов) меньше той, что он вносил за съемную квартиру.

Андрей арендовал за 40 тыс. рублей в месяц двухкомнатную квартиру, а приобрел с помощью кооператива трехкомнатную – так как вступил незадолго до этого в брак. Платеж за трехкомнатную квартиру 86 кв м – 36 тыс. рублей.

Артем из Орска несколько лет снимал квартиру – благо доходы это позволяли, однако сразу купить квартиру за 100% стоимости денег не было. Он бизнесмен, не работал по найму, у него не было справок о доходах и кредитной истории, потому он не видел для себя возможности приобретения квартиры в собственность. До тех пор, пока он не познакомился с условиями покупки квартиры с помощью кооператива.

«Как предприниматель быстро посчитал затраты и выгоды, - говорит он, - и обнаружил, что за шесть лет проживания в съемной квартире он выплатил 600 тыс. рублей – и при этом никак не приблизился к получению собственной квартиры!» Приобретя с помощью кооператива примерно такую же квартиру, он платит кооперативу в месяц сумму даже меньшую, чем та, которую он оплачивал ранее в качестве арендной платы, при этом планирует за два-три года полностью рассчитаться и стать собственником квартиры.

Руслан из Набережных Челнов – студент одного из престижных вузов и, как водится, уже работает. Он рано уехал от родителей – на съемную квартиру. Но благодаря знакомым он вступил в «Бест Вей» и стал накапливать на счете в кооперативе сумму на первоначальный взнос на покупку собственной квартиры.

Суммы перечислял небольшие – так как аренда однокомнатной квартиры съедала значительную часть его небольших тогда доходов. Тем не менее, к третьему курсу он накопил на счете сумму, достаточную для первоначального паевого взноса 35% за квартиру желаемого метража. Спустя девять месяцев с помощью кооператива им была приобретена квартира.

Платеж, который он вносит за нее, составляет лишь 30% от платежа, который вносился им за арендную квартиру. Уже год как он занимается собственным бизнесом, и доходы позволяют ему рассчитывать на то, что он расплатится с кооперативом раньше и приобретет квартиру в собственность.

Итак, первое отличие покупки квартиры с помощью кооператива от аренды: проживая и будучи зарегистрированным в квартире, приобретенной для него кооперативом, пайщик постепенно, по мере выплаты пая, приближается к тому, чтобы стать полноправным собственником квартиры, которая до выплаты пая в полном объеме, принадлежит кооперативу. После возврата кооперативу средств, добавленных на приобретение квартиры, она переходит в частную собственность пайщика.

Второе отличие – пайщик кооператива не может быть принудительно выселен из квартиры, если исполняет свои финансовые обязательства. Если он перестает вносить платежи кооперативу, он выходит из кооператива, и только после этого обязан выписаться из квартиры. В случае же с арендной квартирой арендатор обязан освободить квартиру либо по усмотрению арендодателя, либо в соответствии с арендным договором, который как правило предусматривает выселение арендатора по усмотрению арендодателя в короткий срок.

Третье отличие состоит в том, что пайщику при выходе из кооператива возвращаются в полном объеме все паевые средства, который он вносил в кооператив. Арендатору, как правило, не возвращается ничего – кроме, может быть, «страховочной» платы за последний месяц проживания, если арендодатель принял решение разорвать арендные отношения после того, как была внесена плата за фактический последний месяц проживания.

Четвертое отличие – плата нашему кооперативу зачастую оказывается существенно ниже, чем арендная плата за аналогичную квартиру.

Эти отличия делают покупку квартиры с помощью кооператива гораздо привлекательнее аренды жилья.