Золото из России вывозят тоннами

Экспорт золота принес России больше денег, чем продажа газа. Такие данные приводят Федеральная таможенная служба и Центробанк. За апрель и май российские компании отправили за рубеж 65 тонн золота на $3,6 млрд. А экспорт трубопроводного газа за весь второй квартал оказался меньше - $3,5 млрд. Если сравнивать с прошлым годом, продажи благородного металла на экспорт выросли на порядок. Причин тому несколько.

ПОЧЕМУ ВЫВОЗЯТ?

Во-первых, в последние годы основным покупателем нашего золота был Центробанк. Он активно наращивал долю металла в международных резервах. За 10 лет она увеличилась с 5% до 23%. Сейчас в закромах ЦБ лежит почти 2300 тонн золота, а их общая стоимость оценивается в $130 млрд. Из-за кризиса с дополнительными закупками в резервы Центробанк решил повременить.

Во-вторых, стоимость золота резко выросла на фоне пандемии и карантина. Инвесторы в таких условиях предпочитают уводить капиталы в защитные финансовые инструменты. Золото - один из таких активов. Поэтому российские компании решили воспользоваться выгодными условиями. И продать золото по выгодным ценам. Это хорошо и для бизнеса, и для бюджета, и для курса рубля. Продажа золота на экспорт смогла частично компенсировать потери от падения стоимости нефти и газа.

Тем не менее говорить о вывозе российского богатства не приходится. Золото - такое же сырье, как нефть, газ или другие металлы. Если за него дают хорошую цену, частный бизнес продает его либо на внутреннем, либо на внешнем рынке. А взамен получает валюту. И с этой прибыли платит налоги и зарплаты.

Как Центробанк наращивал золотой запасФото: Рушан КАЮМОВ

ПРОГНОЗ ЦЕНЫ ЗОЛОТА

С начала кризиса цена на золото выросла почти на 20%. И близки к историческому максимуму. Почему так происходит? Эксперты выделяют несколько основных причин.

Во-первых, неопределенность в экономике. Этот фактор мы уже упоминали. Чем сложнее будет ситуация, тем больший интерес к золоту будут проявлять инвесторы. И это очень правдоподобный сценарий. Напомним, больше всего золото стоило в 2011 году. Тогда одна тройская унция (31,1 грамма) стоила 1923 доллара. Эксперты считают, что в этом году рекорд может быть побит, а цена золота может превысить $2000 за унцию.

Во-вторых, денежная накачка. Развитые страны залили собственные экономики деньгами, чтобы избежать катастрофы. В США напечатали несколько триллионов долларов. В Евросоюзе - несколько триллионов евро. Рост денежной массы вызвал подорожание почти всех сырьевых активов: и нефти, и золота. Кроме того, эксперты ожидают, что объем помощи еще будет расти. В США точно. А это может привести к высокой инфляции в Штатах. И тогда золото станет анти-инфляционным инструментом и может еще подорожать.

В-третьих, нулевые процентные ставки. Раньше в кризис инвесторы убегали в два актива: гособлигации США и золото. Но из-за неблагоприятной ситуации в Штатах первый способ стал спорным. Мало ли что может случиться с крупнейшей экономикой мира в ближайшем будущем? А золото - актив на все времена.

Как росла цена на золото в 2020 годуФото: Рушан КАЮМОВ

КАК ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В ЗОЛОТО

Один банкир однажды сказал мне: «Покупать золото нужно только на случай ядерной войны». Мол, тогда его можно будет обменять на кусок хлеба. Тем не менее держать часть свободных средств (например, 10%) рекомендуют почти все финансовые советники. Но в каком виде?

Для частных инвесторов есть несколько основных способов. Начиная от консервативных (купить слиток или монету) и заканчивая продвинутыми (акции золотодобывающих компаний и фьючерсы на золото). Физические способы неудобны тем, что при покупке придется платить НДС (20%). При продаже он не вернется. И это съедает всю возможную прибыль от операции.

Сейчас проще и дешевле всего покупать золото через брокера. Для этого нужно открыть обычный брокерский счет в любом крупном банке. Комиссия составляет в среднем 0,1 - 0,2% от суммы сделки. Физически золото вы не получите, но сможете получить прибыль при росте котировок и продать его без лишних сложностей, буквально за несколько секунд.

А чтобы получить дополнительную выгоду, золото лучше покупать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Тогда можно будет вернуть с вложенных денег подоходный налог - 13% от вложенной суммы.